Конфликт Аллегровой и интернет-поэта закончился миром — но не без неожиданных последствий

Певица Ирина Аллегрова оказалась в центре внимания из-за спора об авторстве. История началась после выхода песни "У окна", написанной композитором Игорем Крутым. Лирика композиции показалась знакомой поэту Сергею Кротикову, публикующемуся под псевдонимом Алквиад. Он заявил, что именно его строки легли в основу текста без его согласия.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирина Аллегрова

Как начался конфликт

Песня "У окна" впервые прозвучала осенью — зрители приняли её тепло, а видеоклип, снятый специально к премьере, быстро набрал просмотры. Но радость успеха омрачила неожиданная претензия: Кротиков узнал в словах композиции свои стихи, ранее опубликованные в интернете. По его словам, о факте использования текста он узнал уже после релиза.

Он рассказал, что изначально не имел претензий к певице, а просто хотел установить справедливость и вернуть своё имя в список авторов. Поиск его как оригинального автора, по словам Сергея, занял некоторое время.

Решение вопроса

После обращения поэта ситуация быстро получила развитие. Представители Игоря Крутого связались с автором, и конфликт удалось уладить мирным путём. Кротиков отметил, что стороны нашли компромисс и пришли к взаимопониманию.

"Мы достигли всех договорённостей, юридические нюансы урегулированы и согласованы", — цитирует Сергея Кротикова "МК".

Теперь под песней "У окна" будет официально указано его имя как автора стихов. Более того, эта история получила неожиданное продолжение: Кротиков станет обладателем диплома фестиваля "Песня года". Ирина Аллегрова, как ожидается, исполнит композицию именно в финале этого престижного музыкального события.

Творческий союз и новая страница

Сотрудничество Аллегровой и Крутого длится не один год. За это время певица исполнила десятки песен композитора, ставших классикой отечественной эстрады. История с Кротиковым лишь напомнила, насколько сложным может быть процесс создания хитов: строки, мелодии и эмоции нередко живут отдельной жизнью в Сети, где не всегда просто отследить первоисточник. Сергей признался, что не держит зла и рад, что всё разрешилось корректно.

Исторический контекст

В истории российской эстрады подобные ситуации уже случались. В 1990-е нередко возникали споры об авторстве песен, тексты которых гуляли по журналам и самиздату без указания авторов. Тогда доказать своё право было почти невозможно. Сейчас интернет упрощает такие проверки, а авторское сообщество активнее защищает свои произведения.

Аллегрова не раз становилась участницей громких премий и фестивалей, а композиции, написанные в тандеме с Игорем Крутым, занимали первые строчки музыкальных чартов. Песня "У окна", по мнению критиков, возвращает певицу к лирическим истокам — к тем самым темам любви и одиночества, которые слушатели всегда ценили в её творчестве.