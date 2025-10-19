Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спартак в огне: кто станет следующим тренером команды после чехарды последних лет
Готовится проще, чем пельмени, а выглядит на миллион: запечённый лосось по-новому
Солнце бьёт под капот: вот почему жара убивает аккумулятор быстрее зимы
Трамп готов к сделке: что скрывалось за кулисами переговоров с Зеленским
Ряби на ткани пространства-времени: разгадана тайна зарождения Вселенной
Италия, о которой молчат путеводители: место, где туристов почти нет, а эмоций — через край
Французское вино против санкций: как экспорт находит путь в Россию
Сияние утекает в кран: невидимый враг в воде медленно стирает свежесть и молодость кожи
Мари Краймбрери призналась, что хотела расстаться с Давой: что её остановило

Конфликт Аллегровой и интернет-поэта закончился миром — но не без неожиданных последствий

Шоу-бизнес

Певица Ирина Аллегрова оказалась в центре внимания из-за спора об авторстве. История началась после выхода песни "У окна", написанной композитором Игорем Крутым. Лирика композиции показалась знакомой поэту Сергею Кротикову, публикующемуся под псевдонимом Алквиад. Он заявил, что именно его строки легли в основу текста без его согласия.

Ирина Аллегрова
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ирина Аллегрова

Как начался конфликт

Песня "У окна" впервые прозвучала осенью — зрители приняли её тепло, а видеоклип, снятый специально к премьере, быстро набрал просмотры. Но радость успеха омрачила неожиданная претензия: Кротиков узнал в словах композиции свои стихи, ранее опубликованные в интернете. По его словам, о факте использования текста он узнал уже после релиза.

Он рассказал, что изначально не имел претензий к певице, а просто хотел установить справедливость и вернуть своё имя в список авторов. Поиск его как оригинального автора, по словам Сергея, занял некоторое время.

Решение вопроса

После обращения поэта ситуация быстро получила развитие. Представители Игоря Крутого связались с автором, и конфликт удалось уладить мирным путём. Кротиков отметил, что стороны нашли компромисс и пришли к взаимопониманию.

"Мы достигли всех договорённостей, юридические нюансы урегулированы и согласованы", — цитирует Сергея Кротикова "МК".

Теперь под песней "У окна" будет официально указано его имя как автора стихов. Более того, эта история получила неожиданное продолжение: Кротиков станет обладателем диплома фестиваля "Песня года". Ирина Аллегрова, как ожидается, исполнит композицию именно в финале этого престижного музыкального события.

Творческий союз и новая страница

Сотрудничество Аллегровой и Крутого длится не один год. За это время певица исполнила десятки песен композитора, ставших классикой отечественной эстрады. История с Кротиковым лишь напомнила, насколько сложным может быть процесс создания хитов: строки, мелодии и эмоции нередко живут отдельной жизнью в Сети, где не всегда просто отследить первоисточник. Сергей признался, что не держит зла и рад, что всё разрешилось корректно.

Исторический контекст

В истории российской эстрады подобные ситуации уже случались. В 1990-е нередко возникали споры об авторстве песен, тексты которых гуляли по журналам и самиздату без указания авторов. Тогда доказать своё право было почти невозможно. Сейчас интернет упрощает такие проверки, а авторское сообщество активнее защищает свои произведения.

Аллегрова не раз становилась участницей громких премий и фестивалей, а композиции, написанные в тандеме с Игорем Крутым, занимали первые строчки музыкальных чартов. Песня "У окна", по мнению критиков, возвращает певицу к лирическим истокам — к тем самым темам любви и одиночества, которые слушатели всегда ценили в её творчестве.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Французское вино против санкций: как экспорт находит путь в Россию
Сияние утекает в кран: невидимый враг в воде медленно стирает свежесть и молодость кожи
Мари Краймбрери призналась, что хотела расстаться с Давой: что её остановило
Масло работает, но не выдерживает холода: как зима заставляет двигатель стареть вдвое быстрее
Кор превращается в командный пункт: рельеф рождается только при дисциплине и балансе
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Она ждёт не птицу — она ждёт момент: загадка кошачьего взгляда в окно
Она обошла молчанием главное: Алле Пугачёвой напомнили забытые факты прошлого
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Алое искушение на сковороде: сладость, которая превратила мясо в гастрономический шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.