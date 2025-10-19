Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михалков раскритиковал зарубежное кино 1990-х: почему режиссёр сравнил его с канализационными стоками
Живые драгоценности планеты: как выглядят бабочки, чьи крылья сводят с ума фотографов
Восстановление точнее, чем швейцарский механизм: реабилитационный фитнес возвращает тело в строй
Двигатель работает, но не радуется жизни: простая капля выдаст качество масла
Импорт российского зерна: Южная Корея нашла новый источник стабильности или временную замену
Американский маршрут — большое открытие: как обычный поезд превращает отпуск в приключение
Инсульт отступает? Брокколи совершает невероятный прорыв в медицине
Один тур — четыре заявления: Малежик признался, что Пугачёва стала испытанием для Весёлых ребят
Победа над онкологией близко: открыто лекарство, которое гасит 20% всех раков

Бывший муж Дженнифер Лопес высказался о браке: в чём он обвинил звезду после её интервью

1:09
Шоу-бизнес

Первый муж Дженнифер Лопес Онджани Ноа ответил на заявление певицы о неудачных отношениях. Экс-супруг звезды опубликовал гневное обращение в социальных сетях после её интервью на SiriusXM.

Дженнифер Лопес
Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дженнифер Лопес

Поводом стало высказывание Лопес о том, что все её мужчины не могли подарить ей настоящей любви. Ноа парировал: "Проблема не в нас. Проблема в тебе". Он напомнил, что был верным мужем и поддерживал карьеру певицы.

По словам тренера, их брак распался из-за измены Лопес.

"Ты решила солгать, изменить мне, и хотя я остался… ты хотела продолжать лгать и изменять", — заявил Ноа.

Он также утверждает, что звезда умоляла его сохранить брак ради имиджа.

Напомним, что Лопес и Ноа состояли в браке с 1997 по 1998 год. После развода тренер получил компенсацию в размере 50 тысяч долларов. Ранее он уже рассказывал СМИ, что стал "жертвой пиар-стратегии" окружения певицы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Шоу-бизнес
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Поездка в Китай может обойтись в миллионы: посольство России сделало важное предупреждение
Бельё пахнет, как подвал после дождя: один кухонный ингредиент вернёт одежде свежесть
Меган Маркл вызвала шквал критики за сумку с инициалами: почему этот аксессуар назвали безвкусным
Мамонт на пороге возрождения: почему наука уже готова переписать эволюцию
Глубины вернули монстра: редчайшая рыба появилась впервые за 20 лет и напомнила, кто хозяин океана
Новички теряются на трассе, а опытные считают до трёх: простое правило спасает от аварий
Главное табу перед фитнесом: косметика, после которой кожа задыхается
Сливки, пенка и запечённая нежность: манная каша, которая перестала быть скучной
Джереми Стронг в восторге от сценария Социальной сети 2: что в нём такого особенного
Ипотечный манёвр: россияне используют аренду для сокращения срока кредита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.