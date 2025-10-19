Бывший муж Дженнифер Лопес высказался о браке: в чём он обвинил звезду после её интервью

Первый муж Дженнифер Лопес Онджани Ноа ответил на заявление певицы о неудачных отношениях. Экс-супруг звезды опубликовал гневное обращение в социальных сетях после её интервью на SiriusXM.
Поводом стало высказывание Лопес о том, что все её мужчины не могли подарить ей настоящей любви. Ноа парировал: "Проблема не в нас. Проблема в тебе". Он напомнил, что был верным мужем и поддерживал карьеру певицы.
По словам тренера, их брак распался из-за измены Лопес.
"Ты решила солгать, изменить мне, и хотя я остался… ты хотела продолжать лгать и изменять", — заявил Ноа.
Он также утверждает, что звезда умоляла его сохранить брак ради имиджа.
Напомним, что Лопес и Ноа состояли в браке с 1997 по 1998 год. После развода тренер получил компенсацию в размере 50 тысяч долларов. Ранее он уже рассказывал СМИ, что стал "жертвой пиар-стратегии" окружения певицы.
