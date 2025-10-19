Когда чужие руки пишут от имени любви: странный поворот истории Джигана и Самойловой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:26
Шоу-бизнес

Похоже, в истории с Оксаной Самойловой и Джиганом смешались реальные переживания и действия мошенников. После новости о разводе на странице модели в соцсети неожиданно появилось "опровержение", которое, как выяснилось, разместили злоумышленники. Они не только взломали аккаунт, но и попытались ввести подписчиков в заблуждение, выдав себя за Самойлову.

Джиган и Оксана Самойлова
Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джиган и Оксана Самойлова

Взлом и поддельное заявление

Мошенники опубликовали пост, в котором утверждали, что супруги якобы не расстаются.

"Официальное заявление! Друзья, в последнее время в Сети появилось много слухов и домыслов относительно нашей семейной жизни… Мы благодарны всем, кто переживает и интересуется, но считаем важным внести ясность. Мы не разводимся. У нас крепкая и счастливая семья. Информация, которую распространяют некоторые СМИ и отдельные аккаунты в интернете, не соответствует действительности", — говорится в сообщении от лица Оксаны Самойловой.

Позже появилось ещё одно сообщение, будто бы написанное, как и предыдущее, самой моделью.

"Я люблю своего мужа. Мы вместе. И именно он стал моим источником вдохновения в том, что я делаю сейчас для вас", — добавили злоумышленники.

Сама Оксана никак не прокомментировала эти публикации, но её подписчики быстро поняли, что стиль и формулировки не похожи на привычные посты бизнесвумен.

Как всё началось

6 октября Самойлова подала на развод с Джиганом. За 13 лет брака у пары родилось четверо детей, и их союз считался одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Однако в последнее время модель не скрывала, что переживает сложный этап. В одном из постов она призналась, что "устала быть сильной", намекнув на внутреннее выгорание и эмоциональное истощение.

Поклонники предполагают, что именно на фоне этого кризиса в её аккаунте активизировались злоумышленники, рассчитывая воспользоваться интересом публики и собрать деньги под видом помощи или "эксклюзивных новостей".

Почему звёзды становятся мишенью

Взломы страниц знаменитостей — распространённая схема интернет-мошенничества. Популярные аккаунты с миллионами подписчиков становятся привлекательной целью, ведь с их помощью можно легко распространять ложную информацию или обманом получить средства. Часто злоумышленники используют методы социальной инженерии — поддельные письма от "службы поддержки" или предложения о сотрудничестве.

История отношений Самойловой и Джигана

Любовная история пары всегда вызывала внимание прессы. Они не раз расставались и мирились на глазах у миллионов. Первое серьёзное расставание произошло в 2020 году — сразу после рождения сына. Тогда артист боролся с зависимостью от алкоголя, а его высказывания в соцсетях вызывали бурную реакцию. Спустя два года супруги снова были на грани развода, но сумели сохранить семью ради детей.

Именно поэтому нынешнее заявление о расторжении брака стало шоком для поклонников. Многие до последнего надеялись, что речь идёт лишь о временной паузе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
