Меган Маркл вызвала шквал критики за сумку с инициалами: почему этот аксессуар назвали безвкусным

Шоу-бизнес

Герцогиня Сассекская Меган Маркл столкнулась с волной критики после публикации нового видео в социальных сетях. Причиной недовольства стала демонстрация сумки с инициалами DS, означающими "Герцогиня Сассекская".

Видеоролик с поездок Маркл по американским городам вызвал бурную реакцию пользователей. Многие назвали аксессуар с монограммой проявлением самолюбования и плохого вкуса.

"Это так ужасно и безвкусно", — писали пользователи в социальных сетях.

Ранее Меган уже сталкивалась с критикой за контент в соцсетях. Напомним, что предыдущий ролик герцогини, снятый рядом с туннелем, где погибла принцесса Диана, также вызвал неоднозначную реакцию общественности.

Несмотря на регулярную критику, принц Гарри неизменно поддерживает супругу во всех публичных ситуациях.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
