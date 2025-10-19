Меган Маркл вызвала шквал критики за сумку с инициалами: почему этот аксессуар назвали безвкусным

Герцогиня Сассекская Меган Маркл столкнулась с волной критики после публикации нового видео в социальных сетях. Причиной недовольства стала демонстрация сумки с инициалами DS, означающими "Герцогиня Сассекская".
Видеоролик с поездок Маркл по американским городам вызвал бурную реакцию пользователей. Многие назвали аксессуар с монограммой проявлением самолюбования и плохого вкуса.
"Это так ужасно и безвкусно", — писали пользователи в социальных сетях.
Ранее Меган уже сталкивалась с критикой за контент в соцсетях. Напомним, что предыдущий ролик герцогини, снятый рядом с туннелем, где погибла принцесса Диана, также вызвал неоднозначную реакцию общественности.
Несмотря на регулярную критику, принц Гарри неизменно поддерживает супругу во всех публичных ситуациях.
