Селена Гомес нанесла ответный удар: вот что певица сказала о бренде Хейли Бибер

Певица Селена Гомес отреагировала на заявления модели Хейли Бибер о косметических брендах.

Фото: commons.wikimedia.org by Anthony Quintano from Westminster, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Селена Гомес

Поводом стало интервью Бибер изданию WSJ, где модель отметила отсутствие конкуренции с Rare Beauty Гомес. Хейли подчеркнула, что не чувствует соперничества с теми, кто её "не вдохновляет".

Гомес в личном Instagram*-аккаунте ответила сдержанно и дипломатично.

"Она может говорить, что хочет. Дело лишь в релевантности, а не в интеллекте", — написала певица.

Селена призвала поклонников к доброте и прекращению хейта.

Напомним, что в мае Хейли Бибер продала свой косметический бренд Rhode за 1 миллиард долларов. Модель планирует сохранить эти средства для своего сына.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ