Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главное табу перед фитнесом: косметика, после которой кожа задыхается
Сливки, пенка и запечённая нежность: манная каша, которая перестала быть скучной
Джереми Стронг в восторге от сценария Социальной сети 2: что в нём такого особенного
Ипотечный манёвр: россияне используют аренду для сокращения срока кредита
Когда чужие руки пишут от имени любви: странный поворот истории Джигана и Самойловой
Прикус оказался виновником гайморита: как ротовое дыхание подрывает иммунитет
Подкормка по-деревенски: старый способ, который делает сливу щедрой и сладкой
Замок, который будто вырос из скалы: место под Веной, где оживает Средневековье
Морщины недовольства выдают вас с головой: простые шаги, чтобы вернуть спокойное лицо

Селена Гомес нанесла ответный удар: вот что певица сказала о бренде Хейли Бибер

Шоу-бизнес

Певица Селена Гомес отреагировала на заявления модели Хейли Бибер о косметических брендах. 

Селена Гомес
Фото: commons.wikimedia.org by Anthony Quintano from Westminster, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Селена Гомес

Поводом стало интервью Бибер изданию WSJ, где модель отметила отсутствие конкуренции с Rare Beauty Гомес. Хейли подчеркнула, что не чувствует соперничества с теми, кто её "не вдохновляет".

Гомес в личном Instagram*-аккаунте ответила сдержанно и дипломатично.

"Она может говорить, что хочет. Дело лишь в релевантности, а не в интеллекте", — написала певица.

Селена призвала поклонников к доброте и прекращению хейта.

Напомним, что в мае Хейли Бибер продала свой косметический бренд Rhode за 1 миллиард долларов. Модель планирует сохранить эти средства для своего сына.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Еда и рецепты
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
4 минуты до формы мечты: всего одно упражнение — а результат как после часа фитнеса
Селена Гомес нанесла ответный удар: вот что певица сказала о бренде Хейли Бибер
Мясо, сыр и кабачки в одном слое: запеканка, которая превращает ужин в праздник
Подстаканники устали от грязи и монет: одно простое решение перевернуло уборку
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Кит, который потерял корону: кого теперь называют самым тяжёлым существом планеты
Витамины против токсинов: чем на самом деле опасен домашний борщ
Изабелла Росселлини о гневе Скорсезе: как ярость помогала режиссёру снимать шедевры
Открытие в медицине: секретная часть ДНК, вызывающая болезни, побеждена
США рискуют повторить 2019 год: шатдаун грозит миллионам американцев пустыми холодильниками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.