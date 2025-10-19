Селена Гомес нанесла ответный удар: вот что певица сказала о бренде Хейли Бибер

Певица Селена Гомес отреагировала на заявления модели Хейли Бибер о косметических брендах.
Поводом стало интервью Бибер изданию WSJ, где модель отметила отсутствие конкуренции с Rare Beauty Гомес. Хейли подчеркнула, что не чувствует соперничества с теми, кто её "не вдохновляет".
Гомес в личном Instagram*-аккаунте ответила сдержанно и дипломатично.
"Она может говорить, что хочет. Дело лишь в релевантности, а не в интеллекте", — написала певица.
Селена призвала поклонников к доброте и прекращению хейта.
Напомним, что в мае Хейли Бибер продала свой косметический бренд Rhode за 1 миллиард долларов. Модель планирует сохранить эти средства для своего сына.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
