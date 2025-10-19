Бородина пошла на жертвы ради здоровья: что заставило её отказаться от алкоголя

Телеведущая Ксения Бородина сообщила подписчикам о полном отказе от алкоголя.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Бородиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина

Бородина отметила, что уже месяц не употребляет спиртное. Поводом стало резкое ухудшение самочувствия даже после небольшой дозы алкоголя.

"После 40 за всё приходится платить: минус сон, минус восстановление, минус здоровье", — констатировала телеведущая в Telegram-канале.

При этом она призналась, что продолжает курить. По её словам, что-то вредное должно остаться.

Напомним, что в начале июня телеведущая официально оформила брак с блогером Николаем Сердюковым. Торжественная церемония прошла на вилле Микетти в кругу близких людей.