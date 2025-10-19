Памятка от Рыбина и Сенчуковой: что певцы написали сыну на случай своей смерти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певцы Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова составили подробную памятку для сына на случай своей смерти. Об этом артисты сообщили в ходе беседы с Лерой Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион".

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
Фото: VK Видео by канал НТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Рыбин уточнил, что помимо официального завещания он написал сыну Василию от руки полный алгоритм действий.

"Где что лежит, как себя вести, на что обратить внимание, не расстраиваться, не паниковать", — пояснил певец.

По словам Сенчуковой, после ознакомления с документом их сын начал серьёзнее относиться к здоровью родителей. Молодой человек стал чаще звонить и интересоваться их самочувствием.

Это решение связано с перенесённой онкологической болезнью. Диагноз "базальноклеточный рак" супругам поставили в 2018 году. Артисты связывают заболевание с чрезмерным увлечением загаром в молодости.

Они прошли более десяти сеансов лучевой терапии. Несмотря на постоянное наблюдение у врачей, в конце 2024 года Рыбин признал, что болезнь побеждена не окончательно.

