То, что раньше восхищало, теперь тянет назад: Ксения Собчак увидела, что мешает Баскову быть собой

4:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказала мнение о сценическом образе Николая Баскова, назвав его талантливым певцом, но усомнившись в актуальности его имиджа. По словам Ксении, артисту стоит пересмотреть подход к стилю, чтобы подчеркнуть природное обаяние и харизму.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николай Басков

"Золотой стиль" Баскова

Басков всегда славился любовью к ярким костюмам и театральным образам. На сцене он эффектен, в жизни — безупречно ухожен и энергичен. Однако, по наблюдению Собчак, певец слишком часто выбирает образы, напоминающие о другом знаменитом исполнителе — Филиппе Киркорове.

"Он всё время в золотистых пиджаках, как у Киркорова. Всё это дорого, красиво, но для меня Басков немножко про другое", — сказала телеведущая Ксения Собчак в беседе с Telegram-каналом Pudra Media.

Она отметила, что Баскову удалось построить сильную карьеру и сохранить популярность, но сценический лоск, по её мнению, стал мешать его индивидуальности.

Какой стиль предложила Собчак

Телеведущая уверена, что Баскову пойдут более лаконичные наряды. Ксения предложила певцу сменить блестящие костюмы на классику, вдохновлённую эстетикой Tom Ford.

"Мне кажется, ему подойдёт стиль Tom Ford: строгие смокинги, аскетичная одежда. Ему такое идёт больше", — пояснила Ксения Собчак.

Она добавила, что светлые волосы артиста гармонируют с элегантными линиями классического костюма, а не с броскими блёстками и пайетками.

Басков и его сценический образ

Николай Басков давно известен своей любовью к шоу и вниманию к деталям. Певец умеет превращать концерт в спектакль — с яркими декорациями, светом и сложными постановками. В этом он действительно близок к Киркорову, чьи шоу отличаются масштабом и эффектностью. Однако Басков, в отличие от коллеги, строит образ не только на эпатажности, но и на самоиронии. Это качество, по мнению критиков, и делает его уникальным.

В музыкальном сообществе неоднократно обсуждали, как Баскову удаётся балансировать между классикой и поп-культурой. Его голос академического диапазона, умение работать с живым оркестром и харизма делают его редким примером артиста, способного объединить публику разных поколений.

Почему артисты меняют имидж

Переосмысление сценического образа — часть эволюции любого публичного человека. Многие звёзды со временем уходят от вызывающего блеска к более строгой эстетике. Так, Филипп Киркоров, который долгое время ассоциировался с перьями и пайетками, сегодня всё чаще появляется в сдержанных костюмах от именитых дизайнеров. Похожий путь прошли и западные исполнители — от Элтона Джона до Рики Мартина.

Для Баскова подобный переход мог бы стать символом зрелости — не отказом от шоу, а поиском нового визуального языка. В этом смысле совет Собчак звучит не как упрёк, а как приглашение к обновлению.

Стиль Tom Ford: что он означает

Tom Ford — это не просто модный бренд, а философия минимализма и уверенности. Его костюмы подчёркивают достоинство фигуры, не отвлекая внимание лишними деталями. Они говорят о вкусе, статусе и умении ценить качество.

Если Басков действительно решит попробовать себя в подобном образе, зрители, вероятно, увидят в нём не только "золотой голос России", но и стильного мужчину, уверенного в себе без излишнего блеска. Такой образ подчеркнёт его природное обаяние и артистическую зрелость.

Как стиль влияет на восприятие артиста

Имидж — часть публичного "я" исполнителя. Он помогает формировать ассоциации, создавать узнаваемость. Но вместе с тем стиль может устаревать, особенно если публика растёт вместе с артистом. Зрители, которые слушали Баскова в начале 2000-х, сегодня стали взрослее и ожидают от кумира не только песен, но и развития образа.

Современные артисты всё чаще отказываются от вычурных нарядов в пользу индивидуальности. Даже концертные костюмы становятся ближе к повседневной моде — минимализм, идеальный крой, качественные ткани. Примером служат Гарри Стайлс или Сэм Смит, чьи образы сочетают смелость и вкус.