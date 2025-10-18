Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астрономы поймали момент рождения планет: звезда HOPS-315 творит новые миры — и это видно впервые
Осень зовёт к столу — и вредители первыми садятся ужинать: способы спасти урожай от незваных гостей
Вопреки всему: Чехия наращивает поставки пива в Россию
Кремы умнее нас: теперь они разговаривают с клетками и знают, когда вы устали
Цена манит, а кузов шепчет беги: когда выгодная покупка превращается в ловушку
Киш со шпинатом и сыром: готовим блюдо, которое любят во всём мире
Мотивация сгорает быстрее диеты: как микродействия перепрограммируют лень на пользу
Подруги так не поступают: Сенчукову обвинили в публикации опасного фото Кудрявцевой
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

Это и хорошо, и плохо: Леонид Агутин объяснил, почему ИИ пугает и вдохновляет одновременно

3:30
Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин высказался в поддержку внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в музыкальную индустрию. По мнению артиста, современные технологии обработки звука помогают не только новичкам, но и профессионалам, делая процесс записи проще и гибче.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

"Но мы никогда больше не зазвучим так, как звучала плёнка. Никто из нас, из музыкантов, больше не запишет музыку на аналоговый носитель. Потому что это уже никому не надо", — сказал певец в интервью ТАСС.

Аналоговое прошлое и цифровое настоящее

Агутин признался, что ностальгирует по "теплоте" старых аналоговых записей, но при этом реалистично смотрит на развитие технологий. В его понимании цифровой звук и ИИ-алгоритмы — не враги музыканта, а новые инструменты, которые нужно научиться использовать грамотно. Он сравнил их с кухонной техникой: раньше всё делалось вручную, теперь — быстрее, но с утратой части "души".

"Вы замораживаете, храните продукты в холодном погребе, но они хранятся не так долго, как вам бы хотелось. Потом приходят технологии, появляется консервирование. Вы их можете дольше сохранить, но вы едите консервы. То есть это и хорошо, и плохо", — отметил артист.

Такой образ, по словам музыканта, отражает суть современных технологий: они дают новые возможности, но лишают часть "живого" звучания, которое раньше рождалось в студии, где работали с лентой и микрофонами без цифровых фильтров.

Как ИИ меняет профессию музыканта

Использование нейросетей в творчестве — уже не экзотика. Различные платформы создают мелодии, гармонии и даже тексты. Многие артисты применяют ИИ для мастеринга, сведения и восстановления архивных записей. Агутин считает, что это не повод для тревоги, а, наоборот, стимул для развития.

Он видит искусственный интеллект как партнёра, а не соперника. Главное — не подменять им человека полностью, а использовать как дополнение, чтобы высвободить больше времени для креатива.

Страх перед технологией

Часть музыкантов боится, что массовое внедрение ИИ убьёт "человеческое" в музыке. Агутин, напротив, уверен: прогресс невозможно остановить, но можно возглавить. Он призывает коллег не бояться экспериментов, ведь именно открытость новому делает артиста современным.

"Это нужно возглавить и сделать это наилучшим образом", — заключил музыкант.

В его словах слышится не столько восхищение технологиями, сколько понимание: будущее уже наступило, и задача творцов — вписаться в него с достоинством.

ИИ в студии: помощник, не замена

Сегодня многие студии внедряют ИИ для оптимизации рутинных задач: автоматической расстановки уровней, удаления шумов, подбора эффектов. Это позволяет звукорежиссёрам и продюсерам сосредоточиться на художественной части процесса. Но искусственный интеллект всё еще не способен воспроизвести уникальную интонацию, эмоцию или нюанс, рождающийся "здесь и сейчас" при живом исполнении.

Агутин, будучи опытным артистом, видит в этом тонкую грань: цифровые инструменты — это не конкуренты, а помощники при условии, что их контролирует человек.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Домашние животные
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Популярное
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке

Узнайте, от чего зависит продолжительность жизни кошек и как домашний уход способен превратить обычного питомца в долгожителя, живущего до 20 лет и дольше.

Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Последние материалы
Астрономы поймали момент рождения планет: звезда HOPS-315 творит новые миры — и это видно впервые
Осень зовёт к столу — и вредители первыми садятся ужинать: способы спасти урожай от незваных гостей
Вопреки всему: Чехия наращивает поставки пива в Россию
Кремы умнее нас: теперь они разговаривают с клетками и знают, когда вы устали
Цена манит, а кузов шепчет беги: когда выгодная покупка превращается в ловушку
Киш со шпинатом и сыром: готовим блюдо, которое любят во всём мире
Мотивация сгорает быстрее диеты: как микродействия перепрограммируют лень на пользу
Подруги так не поступают: Сенчукову обвинили в публикации опасного фото Кудрявцевой
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Старые квартиры под снос разбирают как горячие пирожки: инвесторы нашли золотую жилу в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.