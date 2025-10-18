Это и хорошо, и плохо: Леонид Агутин объяснил, почему ИИ пугает и вдохновляет одновременно

Певец Леонид Агутин высказался в поддержку внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в музыкальную индустрию. По мнению артиста, современные технологии обработки звука помогают не только новичкам, но и профессионалам, делая процесс записи проще и гибче.
"Но мы никогда больше не зазвучим так, как звучала плёнка. Никто из нас, из музыкантов, больше не запишет музыку на аналоговый носитель. Потому что это уже никому не надо", — сказал певец в интервью ТАСС.
Агутин признался, что ностальгирует по "теплоте" старых аналоговых записей, но при этом реалистично смотрит на развитие технологий. В его понимании цифровой звук и ИИ-алгоритмы — не враги музыканта, а новые инструменты, которые нужно научиться использовать грамотно. Он сравнил их с кухонной техникой: раньше всё делалось вручную, теперь — быстрее, но с утратой части "души".
"Вы замораживаете, храните продукты в холодном погребе, но они хранятся не так долго, как вам бы хотелось. Потом приходят технологии, появляется консервирование. Вы их можете дольше сохранить, но вы едите консервы. То есть это и хорошо, и плохо", — отметил артист.
Такой образ, по словам музыканта, отражает суть современных технологий: они дают новые возможности, но лишают часть "живого" звучания, которое раньше рождалось в студии, где работали с лентой и микрофонами без цифровых фильтров.
Использование нейросетей в творчестве — уже не экзотика. Различные платформы создают мелодии, гармонии и даже тексты. Многие артисты применяют ИИ для мастеринга, сведения и восстановления архивных записей. Агутин считает, что это не повод для тревоги, а, наоборот, стимул для развития.
Он видит искусственный интеллект как партнёра, а не соперника. Главное — не подменять им человека полностью, а использовать как дополнение, чтобы высвободить больше времени для креатива.
Часть музыкантов боится, что массовое внедрение ИИ убьёт "человеческое" в музыке. Агутин, напротив, уверен: прогресс невозможно остановить, но можно возглавить. Он призывает коллег не бояться экспериментов, ведь именно открытость новому делает артиста современным.
"Это нужно возглавить и сделать это наилучшим образом", — заключил музыкант.
В его словах слышится не столько восхищение технологиями, сколько понимание: будущее уже наступило, и задача творцов — вписаться в него с достоинством.
Сегодня многие студии внедряют ИИ для оптимизации рутинных задач: автоматической расстановки уровней, удаления шумов, подбора эффектов. Это позволяет звукорежиссёрам и продюсерам сосредоточиться на художественной части процесса. Но искусственный интеллект всё еще не способен воспроизвести уникальную интонацию, эмоцию или нюанс, рождающийся "здесь и сейчас" при живом исполнении.
Агутин, будучи опытным артистом, видит в этом тонкую грань: цифровые инструменты — это не конкуренты, а помощники при условии, что их контролирует человек.
