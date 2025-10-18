Не всё так спокойно: близкие Лепса бьют тревогу из-за характера его молодой невесты Авроры

Певец Григорий Лепс снова оказался в центре обсуждений из-за личной жизни. Его возможный брак с Авророй Кибой вызывает беспокойство у людей из ближайшего окружения артиста. Они считают, что импульсивный характер девушки может обернуться неприятными последствиями для самого певца.
"Она многим сначала понравилась. Молодая, красивая, милая. Но со временем стало понятно, что она, как бы так мягче выразиться, оторва. Аврора знает, как и с кем нужно себя вести, но иногда не держит себя в руках, ну и позволяет себе сказать лишнего. Гриша тоже такой, но он мужчина и у него статус. А она не с того начинает. Может и нарваться не на того человека", — поделился своим мнением знакомый Лепса в беседе с Telegram-каналом "Свита Короля".
Аврора — начинающая светская львица, ставшая известной сравнительно недавно. Её быстро заметили благодаря выразительной внешности и активной жизни в соцсетях. Однако за яркой картинкой, по словам знающих людей, скрывается непростой характер. Девушка может быть обаятельной и лёгкой в общении, но порой проявляет вспыльчивость и склонность к резким высказываниям.
Некоторые знакомые Лепса говорят, что артист восхищён энергией и свободолюбием избранницы, однако не все уверены, что такая бурная натура способна ужиться с темпераментом самого певца.
Григорий Викторович известен прямолинейностью, импульсивностью и тем, что всегда говорит то, что думает. Его уважает публика, но близкие люди знают: с ним не всегда просто. Именно поэтому в окружении артиста опасаются, что два сильных характера могут не найти общий язык.
По словам источников, Лепс действительно увлечён Авророй и не скрывает своих чувств. Однако друзья и коллеги переживают, что эмоциональность девушки может привести к конфликтам, особенно в публичном пространстве, где любое слово становится поводом для обсуждений.
Пара не раз появлялась на светских мероприятиях, привлекая внимание фотографов и журналистов. Поклонники артиста спорят: кто-то считает, что Аврора — свежий глоток воздуха в жизни музыканта, другие уверены, что союз может стать проблемным.
Сама девушка редко комментирует слухи, предпочитая сохранять загадочность. Она активно ведёт социальные сети, где публикует фото из путешествий и мероприятий, но избегает прямых ответов на вопросы о будущем с певцом.
В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?