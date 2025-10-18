Не всё так спокойно: близкие Лепса бьют тревогу из-за характера его молодой невесты Авроры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс снова оказался в центре обсуждений из-за личной жизни. Его возможный брак с Авророй Кибой вызывает беспокойство у людей из ближайшего окружения артиста. Они считают, что импульсивный характер девушки может обернуться неприятными последствиями для самого певца.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

"Она многим сначала понравилась. Молодая, красивая, милая. Но со временем стало понятно, что она, как бы так мягче выразиться, оторва. Аврора знает, как и с кем нужно себя вести, но иногда не держит себя в руках, ну и позволяет себе сказать лишнего. Гриша тоже такой, но он мужчина и у него статус. А она не с того начинает. Может и нарваться не на того человека", — поделился своим мнением знакомый Лепса в беседе с Telegram-каналом "Свита Короля".

Кто такая Аврора Киба

Аврора — начинающая светская львица, ставшая известной сравнительно недавно. Её быстро заметили благодаря выразительной внешности и активной жизни в соцсетях. Однако за яркой картинкой, по словам знающих людей, скрывается непростой характер. Девушка может быть обаятельной и лёгкой в общении, но порой проявляет вспыльчивость и склонность к резким высказываниям.

Некоторые знакомые Лепса говорят, что артист восхищён энергией и свободолюбием избранницы, однако не все уверены, что такая бурная натура способна ужиться с темпераментом самого певца.

Характер Лепса и его окружение

Григорий Викторович известен прямолинейностью, импульсивностью и тем, что всегда говорит то, что думает. Его уважает публика, но близкие люди знают: с ним не всегда просто. Именно поэтому в окружении артиста опасаются, что два сильных характера могут не найти общий язык.

По словам источников, Лепс действительно увлечён Авророй и не скрывает своих чувств. Однако друзья и коллеги переживают, что эмоциональность девушки может привести к конфликтам, особенно в публичном пространстве, где любое слово становится поводом для обсуждений.

Отношения под пристальным вниманием

Пара не раз появлялась на светских мероприятиях, привлекая внимание фотографов и журналистов. Поклонники артиста спорят: кто-то считает, что Аврора — свежий глоток воздуха в жизни музыканта, другие уверены, что союз может стать проблемным.

Сама девушка редко комментирует слухи, предпочитая сохранять загадочность. Она активно ведёт социальные сети, где публикует фото из путешествий и мероприятий, но избегает прямых ответов на вопросы о будущем с певцом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
