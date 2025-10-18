Проповедует честь и скромность: Цыганова назвала имя того, кто раньше шокировал публику

Певица Вика Цыганова резко высказалась о режиссёре Константине Богомолове, упрекнув его в лицемерии и непоследовательности. Поводом для эмоциональной реакции артистки стал публичный образ постановщика, который, по её мнению, не соответствует тем традиционным ценностям, о которых он сегодня рассуждает.

В своём Telegram-канале Цыганова напомнила о прошлых постановках Богомолова и о его эксцентричном поведении на сцене, назвав это примером "опошления культуры". Артистка выразила недоумение, как человек, позволявший себе эпатаж и провокации, теперь рассуждает о духовности и русской морали.

"Голышом по сцене скакал, а теперь учит людей традиционным ценностям… Богомолов рассуждает о Русской империи и офицерской чести. Скоро, наверное, ещё морали и духовности людей учить начнёт", — заявила Вика Цыганова.

Упрёки в двойных стандартах

По мнению певицы, в высказываниях режиссёра чувствуется двойственность: в прошлом — провокационные спектакли и эпатаж, сегодня — разговоры о патриотизме и чести. Цыганова подчеркнула, что подобная метаморфоза выглядит "абсурдно" и "приспособленчески".

Она также упомянула о супруге режиссёра, журналистке Ксении Собчак, напомнив, что та брала интервью у людей, которых певица считает противниками России. Это, по мнению артистки, можно назвать проявлением неуважения к собственной стране.

"Пошлость нельзя оправдать модой"

Певица не впервые высказывается о культурных тенденциях и считает, что в последние годы российская сцена всё чаще превращается в площадку для эпатажа. Артистка уверена, что подобные явления подрывают уважение к искусству и традициям.

"Не Богомолов ли ставил похабные спектакли с имитацией непотребщины и в день свадьбы на катафалке катался, а после заявился в храм венчаться?" — добавила она.

Цыганова подчеркнула, что не приемлет показного шока и провокаций под видом искусства. По её словам, подобные выходки нельзя оправдать ни современным подходом к режиссуре, ни свободой самовыражения.

Скандальная свадьба и культурный резонанс

Певица напомнила о громкой свадьбе Константина Богомолова и Ксении Собчак в 2019 году, которая вызвала бурное обсуждение в СМИ. Пара прибыла в ЗАГС на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". На торжестве были представлены откровенные номера, а в одном из них невеста легла на кровать, где к ней присоединился жених — этот эпизод стал символом их стремления к эпатажу.

Теперь, спустя несколько лет после этого события, Богомолов заявил о необходимости воспитывать в мужчинах "аристократизм" и "благородство" по примеру офицеров Российской империи. Эти слова вызвали новую волну споров и обвинений в неискренности.

Культурный спор и общественная реакция

Резонансная публикация Вики Цыгановой разделила пользователей соцсетей. Одни поддержали артистку, посчитав её слова отражением народного недовольства "двойными стандартами" в культуре. Другие, напротив, обвинили певицу в чрезмерной резкости и напомнили, что искусство всегда было полем для экспериментов и провокаций.

Сам Константин Богомолов на момент публикации никак не прокомментировал высказывания певицы. Его недавние интервью и выступления посвящены теме моральных ориентиров и культурного возрождения, что, вероятно, и стало причиной конфликта восприятия между режиссёром и его критиками.

Между традицией и эпатажем

История вокруг Богомолова и Цыгановой вновь подняла старый вопрос: где проходит граница между художественным поиском и пошлостью? Одни считают, что искусство должно быть свободным и не зависеть от общественных рамок. Другие уверены: сцена несёт ответственность перед зрителем и не должна превращаться в площадку для личных экспериментов.

Публичные споры вокруг творцов в России не редкость, однако именно такие конфликты чаще всего становятся поводом задуматься о том, что мы сегодня называем культурой и какими ценностями готовы её измерять.