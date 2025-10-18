Решетова устроила сыну экстремальное испытание — подписчики не сдержали тревогу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:48
Шоу-бизнес

Сын Анастасии Решетовой и рэпера Тимати отпраздновал шестой день рождения с размахом — сразу двумя квадроциклами. Один из них Ратмир получил от матери, второй — от близких друзей семьи. Модель поделилась трогательным видео, где вместе с сыном отправилась на первую поездку по дороге, вызвав живой отклик у подписчиков.

Анастасия Решетова
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Решетова

16 октября Ратмиру исполнилось шесть лет. По словам Анастасии, она заранее готовила подарок, но не ожидала, что совпадение окажется таким символичным.

"Наши покатушки на новой игрушке. Это был мой подарок Ратюше на день рождения. А так совпало, что наши друзья тоже подарили ему квадроцикл, и теперь у нас два — электрический и на бензине", — рассказала Анастасия Решетова.

Оба транспортных средства, по признанию матери, пришлись мальчику по душе. Один аппарат — лёгкий, с безопасной скоростью, работает на аккумуляторе. Второй — настоящий мини-внедорожник, требующий осторожности и контроля взрослого. Именно на нём Решетова и решила устроить первый выезд.

Видео, появившееся в её соцсетях, быстро набрало десятки тысяч просмотров. На кадрах видно, как модель сидит позади сына, а тот уверенно держится за руль и едет прямо по дороге.

"Газ, газ! Полный газ. До тридцатки давай!" — подбадривала сына мать, смеясь и подталкивая его к скорости.

Реакция аудитории

Подписчики заметили, что мальчик ведёт себя уверенно и сосредоточенно, но некоторых насторожило, что поездка происходила по проезжей части, где ездят автомобили. В комментариях пользователи разделились: одни восхищались смелостью и ответственностью юного гонщика, другие напоминали о правилах безопасности.

Многие поклонники отметили, что модель уделяет сыну максимум внимания и старается воспитывать в нём самостоятельность. После расставания с Тимати в 2020 году Решетова часто подчёркивает, что старается быть не просто родителем, а другом своему ребёнку. Совместные прогулки, поездки, спортивные занятия и путешествия — неотъемлемая часть их жизни.

Взрослые игрушки — под присмотром

Несмотря на смелость Решетовой, специалисты по детской безопасности напоминают, что даже детские квадроциклы требуют внимания взрослых. Такие аппараты должны использоваться на закрытых площадках или специальных трассах.

Мини-квадроциклы для детей рассчитаны на скорость до 20—30 км/ч и оборудованы системами экстренного отключения двигателя.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
