Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала: интернет-поэт узнал в её песне слишком знакомые слова

Когда поэт и музыкант, известный под псевдонимом Алквиад, услышал собственное стихотворение в исполнении легенды российской эстрады, он сначала не поверил ушам, но вскоре стало ясно — совпадение слишком точное, чтобы быть случайным. Так началась история, в которой переплелись интернет-слава, авторское право и звёздный блеск.
Сергей Кротиков, выступающий под псевдонимом Алквиад, давно стал известен в Сети своими короткими поэтическими историями. Его стихи — смесь нежности и иронии, а песни собирают миллионы прослушиваний. Песня "Одна" была написана ещё в 2007 году. С тех пор автор неоднократно возвращался к тексту, редактировал, дополнял, пока не выложил готовую версию летом 2025 года.
И вдруг в августе того же года песня зазвучала со сцены фестиваля "Моя волна" — но уже в исполнении Ирины Аллегровой. Как пишет Telegram-канал Baza, музыка слегка отличалась, а автором текста значился некий Николай. Для самого Алквиада это стало шоком. Он написал это стихотворение восемнадцать лет назад и выкладывал под своим именем.
После выступления Аллегровой в августе последовал официальный релиз песни, где музыка значилась за Игорем Крутым, а текст — за всё тем же загадочным Николаем. Сергей Кротиков попытался связаться с лейблом S&P Digital, выпустившим трек, но, по его словам, ни одно письмо не получило ответа.
Поэт утверждает, что его работа была использована без разрешения, а в качестве доказательства приводит архивные публикации и оригинальные записи. Однако представители лейбла публично ситуацию не комментируют, предпочитая молчание.
Эта история — не только про авторское право, но и про столкновение эпох. Интернет породил целое поколение поэтов и музыкантов, которые живут без продюсеров и сцен, напрямую общаясь с аудиторией. Их творчество доступно всем — и это одновременно благословение и риск.
Современные стриминговые платформы вроде Spotify, Яндекс Музыки и Apple Music дают возможность публиковать песни самостоятельно, но и оставляют авторов без юридической защиты, если дело доходит до споров о правах. Система регистрации авторства пока не догнала цифровую скорость распространения контента.
Возможен и другой сценарий. Тексты в музыкальной индустрии часто попадают в работу через посредников — композиторов, продюсеров, редакторов. Вероятно, песня могла дойти до Аллегровой уже в изменённой версии. В этом случае речь идёт не о злонамеренном плагиате, а о пробелах в проверке источников.
Тем не менее ситуация показала, насколько хрупкой остаётся граница между вдохновением и воровством в эпоху цифровой музыки.
Случаи, когда артисты обвинялись в заимствовании чужих песен, встречались и ранее. В 1990-х похожая история случилась с молодыми авторами, чьи стихи использовались в популярных шлягерах без упоминания имени. Но тогда доказать факт кражи было практически невозможно: не было ни соцсетей, ни цифровых следов.
Сегодня, наоборот, каждое слово и аккорд оставляют цифровой отпечаток, поэтому история Алквиада может стать прецедентом для будущих судебных дел, где блогеры и независимые музыканты защищают свои права наравне со звёздами.
Песня "Одна" собрала более миллиона прослушиваний на независимых площадках ещё до появления версии Аллегровой.
Сергей Кротиков начинал как автор коротких стихов в Telegram и стал популярным благодаря музыкальным рилсам.
Аллегрова за свою карьеру исполнила более 200 песен, многие из которых были написаны специально для неё Игорем Крутым.
