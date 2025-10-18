Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала: интернет-поэт узнал в её песне слишком знакомые слова

Когда поэт и музыкант, известный под псевдонимом Алквиад, услышал собственное стихотворение в исполнении легенды российской эстрады, он сначала не поверил ушам, но вскоре стало ясно — совпадение слишком точное, чтобы быть случайным. Так началась история, в которой переплелись интернет-слава, авторское право и звёздный блеск.

Неожиданное совпадение

Сергей Кротиков, выступающий под псевдонимом Алквиад, давно стал известен в Сети своими короткими поэтическими историями. Его стихи — смесь нежности и иронии, а песни собирают миллионы прослушиваний. Песня "Одна" была написана ещё в 2007 году. С тех пор автор неоднократно возвращался к тексту, редактировал, дополнял, пока не выложил готовую версию летом 2025 года.

И вдруг в августе того же года песня зазвучала со сцены фестиваля "Моя волна" — но уже в исполнении Ирины Аллегровой. Как пишет Telegram-канал Baza, музыка слегка отличалась, а автором текста значился некий Николай. Для самого Алквиада это стало шоком. Он написал это стихотворение восемнадцать лет назад и выкладывал под своим именем.

Версия автора и официальная сторона

После выступления Аллегровой в августе последовал официальный релиз песни, где музыка значилась за Игорем Крутым, а текст — за всё тем же загадочным Николаем. Сергей Кротиков попытался связаться с лейблом S&P Digital, выпустившим трек, но, по его словам, ни одно письмо не получило ответа.

Поэт утверждает, что его работа была использована без разрешения, а в качестве доказательства приводит архивные публикации и оригинальные записи. Однако представители лейбла публично ситуацию не комментируют, предпочитая молчание.

Когда интернет-поэзия выходит на большую сцену

Эта история — не только про авторское право, но и про столкновение эпох. Интернет породил целое поколение поэтов и музыкантов, которые живут без продюсеров и сцен, напрямую общаясь с аудиторией. Их творчество доступно всем — и это одновременно благословение и риск.

Современные стриминговые платформы вроде Spotify, Яндекс Музыки и Apple Music дают возможность публиковать песни самостоятельно, но и оставляют авторов без юридической защиты, если дело доходит до споров о правах. Система регистрации авторства пока не догнала цифровую скорость распространения контента.

А что если Аллегрова и правда не знала?

Возможен и другой сценарий. Тексты в музыкальной индустрии часто попадают в работу через посредников — композиторов, продюсеров, редакторов. Вероятно, песня могла дойти до Аллегровой уже в изменённой версии. В этом случае речь идёт не о злонамеренном плагиате, а о пробелах в проверке источников.

Тем не менее ситуация показала, насколько хрупкой остаётся граница между вдохновением и воровством в эпоху цифровой музыки.

Исторический контекст

Случаи, когда артисты обвинялись в заимствовании чужих песен, встречались и ранее. В 1990-х похожая история случилась с молодыми авторами, чьи стихи использовались в популярных шлягерах без упоминания имени. Но тогда доказать факт кражи было практически невозможно: не было ни соцсетей, ни цифровых следов.

Сегодня, наоборот, каждое слово и аккорд оставляют цифровой отпечаток, поэтому история Алквиада может стать прецедентом для будущих судебных дел, где блогеры и независимые музыканты защищают свои права наравне со звёздами.

Интересные факты

Песня "Одна" собрала более миллиона прослушиваний на независимых площадках ещё до появления версии Аллегровой. Сергей Кротиков начинал как автор коротких стихов в Telegram и стал популярным благодаря музыкальным рилсам. Аллегрова за свою карьеру исполнила более 200 песен, многие из которых были написаны специально для неё Игорем Крутым.