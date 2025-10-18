Как блогер Ида Галич изменила жизнь семьи, сортируя мусор — её маленькая помощница ставит рекорды

Блогер Ида Галич рассказала, как борется в своей семье за раздельный сбор мусора ради экологии и чистоты окружающей среды.

Фото: commons.wikimedia.org by No Redeeming Value, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фу, мусор - panoramio

Несколько лет назад звезда Интернета побывала на самом настоящем мусороперерабатывающем заводе, крупнейшем в стране.

После этой поездки она решила изменить своё отношение к отходам и стала практиковать раздельный сбор мусора. Без фанатизма, но осознанно: чистый и сухой пластик, стекло и бумагу она складывает в один контейнер, а всё остальное — в другой. Для удобства блогер даже приобрела специальные баки.

Из-за блогерской деятельности Ида получает огромное количество упаковок, коробок и бумаги — подарочные боксы, пресс-киты, рекламные посылки. Поэтому выбросить всё это в общий контейнер с пищевыми отходами у неё просто не поднимается рука.

Однако, как бы она ни старалась приучить домашних к сортировке мусора — проводила "брифинги", показывала, что и куда выбрасывать — ошибки всё равно случаются. В контейнере для переработки нередко оказываются грязные салфетки или даже подгузники. Ошибаются все — и помощники, и няни. Муж Олег старается изо всех сил, но ему это даётся непросто, а сын Леон порой совсем игнорирует мамины просьбы.

Зато есть один человек, кто всегда внимательно следит за порядком — маленькая Анюта, дочка её возлюбленного Олега Ледвича. Девочка постоянно уточняет, куда выбросить тот или иной предмет, и не стесняется поправлять взрослых.

Ида с улыбкой признаётся, что если бы не её маленькая помощница, она, возможно, уже давно сошла бы с этой своей крошечной эко-активности.