Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уехал на выходные — вернулся в холодильник: секрет безопасного отопления во время отъезда
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Затишье в кредитной сфере: в Новосибирской области стало меньше кредитов наличными
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Не жарьте, а томите: как приготовить идеальный испанский омлет
Температура −89°, давление 400 атмосфер: кто живёт в аду под антарктическим льдом
Хвойный ковер мечты: можжевельник, который держит форму и не теряет цвет
Плоский живот без истерик и голода: работает даже тогда, когда всё остальное бессильно
Миска, как зеркало здоровья: что расскажет рацион о вашем питомце — проверьте состав корма

Молодой актёр шокировал признанием: почему юморист Ефим Шифрин его избил

1:41
Шоу-бизнес

Молодой актёр пожаловался на избиение со стороны 69-летнего юмориста Ефима Шифрина. 

Юморист Ефим Шифрин
Фото: Инстаграм Ефима Шифрина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юморист Ефим Шифрин

В Сети появилось видео, на котором некий молодой человека демонстрирует на камеру лицо с синяками.

"Меня избил Шифрин", — заявил юноша.

После этого он переставил камеру на звезду "Аншлага" и поинтересовался, за что ему прилетело. Брутальный Шифрин объяснил парню, что ему не нравится его манера речи. Комик выглядит угрожающе, так как его тело представляет собой гору мышц.

В 1990-е годы Ефим Шифрин увлёкся культуризмом: в 1992 году он начал посещать спортивный зал в Москве, а уже в 1993 году отказался от курения.

По признанию самого актёра, занятия физической подготовкой открыли перед ним новые горизонты. Шифрин был убеждён, что поддерживать хорошую физическую форму — его обязанность.

В 2000 году он стал обладателем премии Международной сети фитнес-клубов World Class "Мистер Фитнес". В 2006 году был отмечен дипломом Комитета по физической культуре и спорту, а также Федерации бодибилдинга и фитнеса при Правительстве Москвы — за вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни. В 2014 году Шифрин провёл совместную тренировку с известным бодибилдером и блогером Андреем Скоромным, во время которой продемонстрировал результат — жим штанги лёжа весом 100 кг на 10 повторений.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Садоводство, цветоводство
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Популярное
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.

Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
Последние материалы
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Затишье в кредитной сфере: в Новосибирской области стало меньше кредитов наличными
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Не жарьте, а томите: как приготовить идеальный испанский омлет
Температура −89°, давление 400 атмосфер: кто живёт в аду под антарктическим льдом
Хвойный ковер мечты: можжевельник, который держит форму и не теряет цвет
Плоский живот без истерик и голода: работает даже тогда, когда всё остальное бессильно
Миска, как зеркало здоровья: что расскажет рацион о вашем питомце — проверьте состав корма
Молодой актёр шокировал признанием: почему юморист Ефим Шифрин его избил
Организм молчит — пока не поздно: 7 сигналов, что вы живёте на энергетическом минусе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.