Молодой актёр шокировал признанием: почему юморист Ефим Шифрин его избил

Молодой актёр пожаловался на избиение со стороны 69-летнего юмориста Ефима Шифрина.

В Сети появилось видео, на котором некий молодой человека демонстрирует на камеру лицо с синяками.

"Меня избил Шифрин", — заявил юноша.

После этого он переставил камеру на звезду "Аншлага" и поинтересовался, за что ему прилетело. Брутальный Шифрин объяснил парню, что ему не нравится его манера речи. Комик выглядит угрожающе, так как его тело представляет собой гору мышц.

В 1990-е годы Ефим Шифрин увлёкся культуризмом: в 1992 году он начал посещать спортивный зал в Москве, а уже в 1993 году отказался от курения.

По признанию самого актёра, занятия физической подготовкой открыли перед ним новые горизонты. Шифрин был убеждён, что поддерживать хорошую физическую форму — его обязанность.

В 2000 году он стал обладателем премии Международной сети фитнес-клубов World Class "Мистер Фитнес". В 2006 году был отмечен дипломом Комитета по физической культуре и спорту, а также Федерации бодибилдинга и фитнеса при Правительстве Москвы — за вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни. В 2014 году Шифрин провёл совместную тренировку с известным бодибилдером и блогером Андреем Скоромным, во время которой продемонстрировал результат — жим штанги лёжа весом 100 кг на 10 повторений.