Интрига на Голос. Дети: кто из участников взбудоражил судей своим выступлением

Вокалист Лев Писанко стал настоящей звездой на "Голос. Дети", заставив судей бороться за право быть наставником мальчика.

Фото: ВК-аккаунт шоу Голос Дети by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голос Дети

Настоящим открытием выпуска музыкального шоу стал участник по имени Лев Писанко. Он исполнил композицию Espresso macchiato певца Томми Кэша, которая, к слову, заняла призовое место на последнем "Евровидении", выступая от Эстонии.

Звонкий тембр и выразительная подача юного певца настолько поразили наставников, что все судьи повернулись к нему уже в первые секунды выступления.

Затем между ними разгорелась настоящая словесная перепалка — каждый хотел заполучить талантливого мальчика в свою команду. Однако Лев без колебаний выбрал своим наставником певца Диму Билана.

Музыкант искренне обрадовался и пообещал своему новому ученику, что вместе они смогут настолько поразить зрителей, что популярность Льва стремительно взлетит вверх.

В 12-м сезоне шоу "Голос. Дети" завершается этап слепых прослушиваний, наставники почти сформировали свои команды и активно готовятся к репетициям.