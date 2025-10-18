Интрига на Голос. Дети: кто из участников взбудоражил судей своим выступлением

Вокалист Лев Писанко стал настоящей звездой на "Голос. Дети", заставив судей бороться за право быть наставником мальчика.
Настоящим открытием выпуска музыкального шоу стал участник по имени Лев Писанко. Он исполнил композицию Espresso macchiato певца Томми Кэша, которая, к слову, заняла призовое место на последнем "Евровидении", выступая от Эстонии.
Звонкий тембр и выразительная подача юного певца настолько поразили наставников, что все судьи повернулись к нему уже в первые секунды выступления.
Затем между ними разгорелась настоящая словесная перепалка — каждый хотел заполучить талантливого мальчика в свою команду. Однако Лев без колебаний выбрал своим наставником певца Диму Билана.
Музыкант искренне обрадовался и пообещал своему новому ученику, что вместе они смогут настолько поразить зрителей, что популярность Льва стремительно взлетит вверх.
В 12-м сезоне шоу "Голос. Дети" завершается этап слепых прослушиваний, наставники почти сформировали свои команды и активно готовятся к репетициям.
