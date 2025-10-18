Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимый враг в новостройках: почему тёмные квартиры медленно разрушают здоровье жильцов
Каждое приседание — как сделка с будущим: сила остаётся, когда всё остальное уходит
Апельсиновая корка боится не массажа, а движения: правда о модном лимфодренаже
Ошибки, из-за которых верх спины не прорабатывается: как исправить технику и почувствовать мышцы
Мир кошачьих снов оказался намного сложнее: это не просто отдых, а параллельная реальность
Война за руль: китайские кроссоверы против отечественной классики — кто победил в 2025
Они спят над бездной и не боятся: зачем природа превратила козлов в альпинистов
Кухонная губка — бомба замедленного действия: раскройте главный секрет безопасной кухни
Самый шоколадный аэропорт мира находится именно тут: уходит 1,5 килограмма сладости в минуту

Интрига на Голос. Дети: кто из участников взбудоражил судей своим выступлением

1:13
Шоу-бизнес

Вокалист Лев Писанко стал настоящей звездой на "Голос. Дети", заставив судей бороться за право быть наставником мальчика.

Голос Дети
Фото: ВК-аккаунт шоу Голос Дети by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голос Дети

Настоящим открытием выпуска музыкального шоу стал участник по имени Лев Писанко. Он исполнил композицию Espresso macchiato певца Томми Кэша, которая, к слову, заняла призовое место на последнем "Евровидении", выступая от Эстонии.

Звонкий тембр и выразительная подача юного певца настолько поразили наставников, что все судьи повернулись к нему уже в первые секунды выступления.

Затем между ними разгорелась настоящая словесная перепалка — каждый хотел заполучить талантливого мальчика в свою команду. Однако Лев без колебаний выбрал своим наставником певца Диму Билана.

Музыкант искренне обрадовался и пообещал своему новому ученику, что вместе они смогут настолько поразить зрителей, что популярность Льва стремительно взлетит вверх.

В 12-м сезоне шоу "Голос. Дети" завершается этап слепых прослушиваний, наставники почти сформировали свои команды и активно готовятся к репетициям.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Шоу-бизнес
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Наука и техника
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Наука и техника
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Последние материалы
Они спят над бездной и не боятся: зачем природа превратила козлов в альпинистов
Кухонная губка — бомба замедленного действия: раскройте главный секрет безопасной кухни
Самый шоколадный аэропорт мира находится именно тут: уходит 1,5 килограмма сладости в минуту
Съел горсть синего — минус год: ваш организм скажет спасибо
Тропики на подоконнике: аглаонема — домашний дракон с серебряными чешуями и характером
Мы помним всё, кроме того, что важно: простые привычки, которые спасают память после 30
Этот секрет бабушки сведет с ума: раскроем тайну баскского пирога, покорившего мир
Кадровый дефицит: какие отрасли в России столкнулись с кризисом
16 лет спустя: как изменились звёзды Папиных дочек — фото вызвало бурю эмоций
Кусочек истории: Яна Рудковская нашла для Киркорова идеальную недвижимость за рубежом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.