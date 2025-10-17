Нежные воспоминания: как Анна Хилькевич отметила день рождения в Москве с сюрпризами

Актриса Анна Хилькевич с размахом отпраздновала день рождения в Москве. Её вечер удивил гостей трогательным спектаклем и яркими выступлениями.

Фото: Телеграм-канал Анны Хилькевич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Анна Хилькевич

Звезда сериала "Универ" с размахом отмечает свой день рождения в уютном ресторане в центре столицы, в окружении друзей и родных. Артистка решила организовать вечер в особой тематике, посвящённой её творческому пути в кино и на телевидении.

Праздник открылся трогательным моноспектаклем: выйдя на небольшую сцену, Хилькевич произнесла монолог о себе, актёрской профессии, эмоциях и внутренних переживаниях. По словам актрисы, все эти афиши, съёмки, софиты и аплодисменты будто обращены не к ней, а к какой-то другой Анне.

Именинница представила миниатюру о трёх минутах до съёмочного старта, где встречаются голубоглазая девочка, символизирующая юную Анну, и взрослая дива, чьё лицо сегодня украшает постеры и журнальные обложки. Этот короткий спектакль показал, что артистка не всегда ощущает себя так, как её воспринимает публика.

На праздник Анна пришла под руку с мужем, бизнесменом Артуром Мартиросяном. Для вечера звезда "Универа" выбрала прозрачный лонгслив, под которым было лишь кожаное бра, и золотистую юбку с длинным подолом, мягко спускающимся волнами к полу. Супруг актрисы выглядел гармонично рядом с ней — он надел пиджак от Gucci в тон наряду жены, дополнив образ классическими тёмными брюками и кедами в тех же оттенках, чтобы не отвлекать внимание от спутницы.

Всё мероприятие оформлено как шоу о самой Анне, в котором гости становятся активными участниками. Ведущий приглашает их на сцену, где проходит импровизированное ночное ток-шоу с конкурсами и интерактивами.

Поздравить именинницу пришла и телеведущая Ксения Бородина, которая в последнее время тоже пробует себя в актёрстве. Телеведущая выбрала эффектный образ — длинное струящееся красное платье с закрытыми рукавами и чёрные туфли на шпильке с выразительной пряжкой на носке.

Не осталась в стороне и актриса Анна Михайловская, известная по сериалу "Молодёжка" и множеству других картин. Она появилась в элегантном чёрном платье-пиджаке с атласными лацканами и юбкой, украшенной свисающей бахромой. Подруги тепло обнялись, обменялись поздравлениями и прошли на сцену, где была оформлена фотозона — круглый подиум с неоновой аркой и надписью "Аня, камера, мотор", отсылающей к профессии виновницы торжества.

Среди гостей также заметили певицу Анну Седокову, впервые за последний год появившуюся на публике. Она выбрала утончённый и сдержанный чёрный наряд: платье с глубоким круглым вырезом, широкий чокер-лента на шее и подвеска с массивным чёрным крестом.

На праздник заглянул и пластический хирург Тимур Хайдаров вместе с супругой, которая выделилась смелым образом — ярко-красный парик и чёрное платье с выразительным декольте.