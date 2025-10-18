Роддом, который больше похож на сказку: Агата Муцениеце раскрыла, где появится малыш

Актриса Агата Муцениеце поделилась радостной новостью: она определилась с родильным домом, где планирует появление малыша на свет. Об этом звезда рассказала своим подписчикам в социальных сетях, показав палаты и поделившись своими эмоциями от визита.
"Хорошая новость, я выбрала родильный дом", — сообщила актриса Агата Муцениеце.
Агата призналась, что немного волнуется перед родами, но визит в выбранный родильный дом помог ей почувствовать уверенность. Актриса подробно рассказала, как всё устроено внутри: палаты, техника, отдельные зоны для родителей и новорождённых.
"Здесь есть и телевизор, и Алиса. Можно послушать музыку. Есть всё для первой помощи малышам", — добавила Муцениеце.
Она отметила, что обстановка располагает к спокойствию и создаёт ощущение домашнего уюта, что особенно важно для женщины перед родами. По словам Агаты, в палате можно использовать свои вещи для создания уютной атмосферы — например, принести декоративные фонарики и зажечь их.
Актриса показала родильный бокс и помещения, где смогут находиться близкие. В клинике предусмотрены комнаты для отцов — отдельное пространство, где можно немного отдохнуть, собраться с мыслями и поддержать будущую маму.
"Папа может посидеть, полежать, попить кофеёчку, понервничать", — рассказала актриса.
Муцениеце подчеркнула, что в палате продумано всё до мелочей — даже освещение и мебель. Есть возможность включать музыку, регулировать температуру, смотреть фильмы. По её словам, палата больше напоминает небольшую квартиру — с отдельными комнатами для мамы, малыша и гостей.
"Давайте я покажу вип-палату. Я, наверное, буду не в вип-палате", — уточнила Муцениеце.
Всё пространство родильного дома, по словам актрисы, продумано так, чтобы женщина чувствовала себя максимально спокойно и защищённо. Есть зоны для ухода за новорождёнными, современное оборудование для мониторинга состояния малыша, а также удобства для восстановления после родов. Персонал, как отметила Агата, внимателен и вежлив — каждая мама может рассчитывать на индивидуальный подход.
"Меня обрадовали, что после родов у меня будет новая вип-палата", — поделилась Муцениеце.
Для неё важным оказалось не только техническое оснащение, но и возможность сделать пространство более личным. Именно поэтому Агата особенно обрадовалась разрешению принести в палату свои фонарики и включить их — мелочь, но создающая ощущение тепла и уюта.
Выбор родильного дома — решение, которое зависит не только от медицинских возможностей, но и от эмоционального комфорта. Современные клиники предлагают будущим родителям расширенные услуги: от совместных родов до постродового восстановления и консультаций психологов. Возможность оформить палату под себя — новый тренд, который помогает снизить уровень стресса и создать доверительную атмосферу.
Многие женщины отмечают, что именно домашний уют, приглушённый свет и любимая музыка помогают легче перенести роды и быстрее восстановиться после них. Поддержка партнёра и продуманная организация пространства становятся важной частью этого опыта.
