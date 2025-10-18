Когда боль мешает жить: Наталья Варлей решилась на операцию после недель мучений

Актриса Наталья Варлей оказалась в одной из московских клиник после того, как несколько недель страдала от болей в кисти. Звезда фильмов "Кавказская пленница" и "Волшебная лампа Аладдина" долго терпела неприятные ощущения, но, по словам близких, решила не откладывать визит к врачу, когда боль стала мешать повседневной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наталья Варлей

Медики диагностировали у артистки заболевание, требующее хирургического вмешательства, и провели малоинвазивную операцию — эндоскопическое расширение. Эта процедура позволяет освободить зажатые нервы и восстановить подвижность кисти без глубоких разрезов.

Что произошло

По информации источников, Наталья Варлей обратилась к врачам 8 октября. Актриса жаловалась на постоянный дискомфорт и невозможность выполнять даже простые действия рукой. Подобные симптомы часто возникают после травм, воспалений суставов или длительной работы за компьютером.

Врачи отмечают, что такие жалобы нередки у людей творческих профессий. Режим съёмок, репетиций и путешествий не всегда оставляет время на отдых и восстановление, а возрастные изменения лишь усиливают нагрузку на суставы.

Как проходит восстановление после операции

После эндоскопического вмешательства пациенты обычно быстро возвращаются к привычному ритму. Восстановление занимает от нескольких дней до пары недель — всё зависит от сложности случая и соблюдения рекомендаций врача.

Первые дни необходимо ограничить движения кистью, избегать нагрузки и регулярно менять повязки. Когда отёк спадёт, назначаются лёгкие упражнения для восстановления подвижности суставов. В дальнейшем применяются массаж и физиотерапия для укрепления мышц и сухожилий.

Медики подчеркивают: важна не только хирургия, но и дальнейший уход — правильное питание, витамины для связок, а также умеренная физическая активность.

Что известно о Наталье Варлей

Народная артистка России Наталья Варлей прославилась ещё в конце 1960-х, когда исполнила роль Нины в культовой комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница". С тех пор она снялась во множестве фильмов, озвучивала мультфильмы и выступала на театральной сцене. Несмотря на насыщенную карьеру, Варлей всегда уделяла внимание здоровью и активно занималась спортом.