Прохор Шаляпин удивил признанием: роскошные джинсы за миллион достались ему бесплатно

2:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания — на этот раз не из-за нового музыкального проекта, а благодаря эффектному появлению на одном из светских мероприятий. Исполнитель пришёл на вечер в джинсах от культового бренда Chrome Hearts. Подобные модели стоят в среднем около миллиона рублей, и именно это привлекло внимание публики и журналистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

По словам артиста, столь дорогую вещь он сам не покупал.

"Мне их подарили", — заявил Прохор Шаляпин "Страстям".

Имя человека, преподнёсшего столь щедрый подарок, Шаляпин раскрывать отказался.

Любопытно, что такие же джинсы ранее замечали и на Стасе Михайлове, известном любовью к дорогим и эксцентричным нарядам. Бренд Chrome Hearts уже давно стал символом статуса и утончённого бунтарства. Его вещи — это смесь панк-эстетики и люксового шика: массивные металлические детали, вышивка вручную и ограниченные коллекции делают их объектом желания не только у музыкантов, но и у коллекционеров моды.

Джинсы как символ статуса

В мире шоу-бизнеса одежда часто становится не просто частью образа, а инструментом самовыражения. Джинсы от Chrome Hearts выбирают те, кто хочет подчеркнуть индивидуальность и не боится быть в центре внимания. Для Шаляпина, известного своим экстравагантным стилем, такой подарок идеально вписался в имидж.

Сам бренд родом из Лос-Анджелеса и прославился ещё в 90-е годы, когда его украшения и одежду начали носить рок-легенды. Сегодня каждая вещь Chrome Hearts изготавливается вручную и выпускается в ограниченном количестве, что объясняет столь внушительную цену.

Почему модные подарки вызывают столько интереса

Истории о дорогих подарках звёздам всегда вызывают оживлённые обсуждения. В подобных случаях внимание публики сосредотачивается не только на самом предмете, но и на вопросе: кто же оказался таким щедрым дарителем? Порой подобные тайны лишь подогревают интерес к артисту.

В индустрии, где имидж играет не меньшую роль, чем творчество, любой яркий элемент становится частью личного бренда. Певцы и актёры используют моду, чтобы подчеркнуть свой статус, продемонстрировать вкус и выделиться на фоне коллег.