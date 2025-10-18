Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефритовый соблазн: виноград Шайн Мускат стал доступнее в магазинах
Переходный этап, который завёл в тупик: гибриды с подзарядкой не оправдали надежд
Микродозы химии остаются на фруктах: почему эко-средства для мытья овощей опаснее грязи
Когда боль мешает жить: Наталья Варлей решилась на операцию после недель мучений
Кошка видит в телевизоре совершенно не то, что вы: это зрелище её гипнотизирует
Красные флаги при покупке квартиры: чек-лист из 5 пунктов, который сэкономит миллионы
Тренировка против болезни: где заканчивается сила духа и начинается риск для сердца
Гормон, который спасает от хаоса: как кортизол делает нас выносливее, а не несчастнее
Маленькие семена — большой результат: секрет идеального цветника для новичков

Прохор Шаляпин удивил признанием: роскошные джинсы за миллион достались ему бесплатно

2:30
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания — на этот раз не из-за нового музыкального проекта, а благодаря эффектному появлению на одном из светских мероприятий. Исполнитель пришёл на вечер в джинсах от культового бренда Chrome Hearts. Подобные модели стоят в среднем около миллиона рублей, и именно это привлекло внимание публики и журналистов.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

По словам артиста, столь дорогую вещь он сам не покупал.

"Мне их подарили", — заявил Прохор Шаляпин "Страстям".

Имя человека, преподнёсшего столь щедрый подарок, Шаляпин раскрывать отказался.

Любопытно, что такие же джинсы ранее замечали и на Стасе Михайлове, известном любовью к дорогим и эксцентричным нарядам. Бренд Chrome Hearts уже давно стал символом статуса и утончённого бунтарства. Его вещи — это смесь панк-эстетики и люксового шика: массивные металлические детали, вышивка вручную и ограниченные коллекции делают их объектом желания не только у музыкантов, но и у коллекционеров моды.

Джинсы как символ статуса

В мире шоу-бизнеса одежда часто становится не просто частью образа, а инструментом самовыражения. Джинсы от Chrome Hearts выбирают те, кто хочет подчеркнуть индивидуальность и не боится быть в центре внимания. Для Шаляпина, известного своим экстравагантным стилем, такой подарок идеально вписался в имидж.

Сам бренд родом из Лос-Анджелеса и прославился ещё в 90-е годы, когда его украшения и одежду начали носить рок-легенды. Сегодня каждая вещь Chrome Hearts изготавливается вручную и выпускается в ограниченном количестве, что объясняет столь внушительную цену.

Почему модные подарки вызывают столько интереса

Истории о дорогих подарках звёздам всегда вызывают оживлённые обсуждения. В подобных случаях внимание публики сосредотачивается не только на самом предмете, но и на вопросе: кто же оказался таким щедрым дарителем? Порой подобные тайны лишь подогревают интерес к артисту.

В индустрии, где имидж играет не меньшую роль, чем творчество, любой яркий элемент становится частью личного бренда. Певцы и актёры используют моду, чтобы подчеркнуть свой статус, продемонстрировать вкус и выделиться на фоне коллег.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Последние материалы
Нефритовый соблазн: виноград Шайн Мускат стал доступнее в магазинах
Переходный этап, который завёл в тупик: гибриды с подзарядкой не оправдали надежд
Микродозы химии остаются на фруктах: почему эко-средства для мытья овощей опаснее грязи
Когда боль мешает жить: Наталья Варлей решилась на операцию после недель мучений
Кошка видит в телевизоре совершенно не то, что вы: это зрелище её гипнотизирует
Красные флаги при покупке квартиры: чек-лист из 5 пунктов, который сэкономит миллионы
Тренировка против болезни: где заканчивается сила духа и начинается риск для сердца
Гормон, который спасает от хаоса: как кортизол делает нас выносливее, а не несчастнее
Маленькие семена — большой результат: секрет идеального цветника для новичков
Хочешь простор и лёгкость — убери диван: секрет уютного интерьера без громоздкой мебели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.