Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

4:08
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва — фигура, которая на протяжении десятилетий формировала лицо отечественной эстрады. Её песни звучали в каждом доме, её концерты собирали стадионы, а любое слово имело вес. Однако вместе с признанием и народной любовью вокруг Примадонны всегда ходили разговоры о её влиянии на музыкальную индустрию — и о том, как она обращалась с молодыми конкурентами.

Сергей Соседов
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов вновь поднял эту тему, напомнив, что Пугачёва не только вдохновляла артистов, но и могла закрыть путь тем, кто, по её мнению, слишком быстро приближался к вершине.

По словам эксперта, система, созданная вокруг Пугачёвой, напоминала негласную пирамиду, где все решения проходили через одобрение певицы или её ближайшего окружения. Продюсеры, композиторы, редакторы телепрограмм — многие из них в те годы зависели от расположения Пугачёвой. Она знала, как использовать свой статус и влияние, чтобы направлять эстраду в нужное русло.

"Даже на элементарных примерах можно проследить, как Алла пыталась скинуть любого артиста, который хоть как-то приближался к её музыкальному трону. Певица Мария Распутина была лишена возможности выходить на сцену со своим настоящим именем, а ведь настоящее имя Распутиной тоже Алла. Но Пугачёва поставила условие: двум Аллам не бывать на сцене, поэтому появилась Маша Распутина", — цитирует Сергея Соседова Общественная Служба Новостей.

Этот пример, по мнению критика, показателен: речь шла не столько о конкуренции за эфирное время, сколько о контроле над имиджем и символикой эстрады. Имя "Алла" было своего рода брендом, который, по мнению Примадонны, не мог принадлежать никому другому.

Сергей Соседов отметил, что Пугачёва прибегала к более жёстким методам, когда сталкивалась с артистами, не желавшими признавать её лидерство на эстраде или становившимися ей неугодными. Речь шла не только об административных решениях, но и о влиянии на общественное мнение. Если певица высказывалась о ком-то критически, это автоматически сказывалось на репутации артиста.

Влияние и власть

В 1980—1990-х годах российская эстрада существовала по негласным правилам. Доступ на телевидение, участие в крупных концертах и фестивалях, возможность выпускать пластинки — всё это во многом определялось личными связями и поддержкой влиятельных фигур. Алла Пугачёва в те годы обладала редким сочетанием популярности и административного веса: она могла как открыть дорогу молодому артисту, так и перекрыть все каналы продвижения.

Многие вспоминают, что путь к признанию в то время часто проходил через "фильтр" Пугачёвой. Считалось, что, если она поддержала исполнителя, успех гарантирован, но если артист оказался в немилости — дорога на телевидение и радио могла закрыться.

При этом нельзя отрицать, что Пугачёва имела безупречное чутьё на талант и новаторство. Она первой начала сотрудничать с молодыми авторами, искать новые звучания и экспериментировать с жанрами. Благодаря её влиянию советская и постсоветская эстрада получила массу хитов, которые остаются актуальными десятилетиями.

Эстрада без Примадонны

Сегодня, когда Алла Борисовна живёт за границей и редко появляется в публичном пространстве, российская сцена выглядит иначе. Эпоха единоличных лидеров ушла — музыкальное поле стало более демократичным. Но даже спустя годы имя Пугачёвой остаётся маркером качества и предметом обсуждения. Эта певица всегда вызывала сильные чувства — восхищение, уважение, а порой и раздражение, но равнодушных к ней никогда не было и, вероятно, уже не будет.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
