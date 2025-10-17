Секрет гонораров: как Степаненко обходила Петросяна по заработкам в разгар карьеры

Продюсер Евгений Морозов раскрыл детали гонораров Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Он сообщил о финансовом превосходстве юмористки в конце 1990-х годов.
По словам Морозова, Степаненко получала семь тысяч долларов за выступление. Гонорар Петросяна составлял пять тысяч долларов.
"Своё огромное состояние они заработали общими усилиями. И не без таланта Степаненко", — заявил продюсер в интервью kp.ru.
Он отметил особую любовь зрителей к юмористке.
Морозов также оценил потенциальный текущий гонорар артистки. При возвращении на сцену он может составить три миллиона рублей.
Интерес к Степаненко возродился благодаря публикациям в Сети. Отрывки её выступлений набирают миллионы просмотров.
Пользователи называют артистку иконой юмора. В комментариях они выражают надежду на её возвращение в профессию.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?