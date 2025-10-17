Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Она работает в аду температур и давлений — тайная жизнь коробки-автомата, о которой молчат
Легче алюминия, прочнее титана: создана защита, которую не берёт даже космический мусор
Уроки Скорсезе: режиссёр документального фильма о маэстро раскрыла, чему может научить его жизнь
Тушёное мясо с картофелем и вином заменит три блюда сразу: пихельштайнер из индейки для занятых хозяек
Цифровое золото: Россия доминирует в европейском криптопространстве
Япония открывает новые горизонты: всплеск интереса россиян к путешествиям в Страну восходящего солнца
Модели Victoria's Secret на показе: какие очевидные несовершенства звёзд не ускользнули от зрителей
Секрет густых бровей: наносите на ночь это масло, и прощайтесь с проплешинами
Зверь, которого время не смогло разрушить: что скрывает окаменевший танк мелового мира

Секрет гонораров: как Степаненко обходила Петросяна по заработкам в разгар карьеры

1:02
Шоу-бизнес

Продюсер Евгений Морозов раскрыл детали гонораров Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Он сообщил о финансовом превосходстве юмористки в конце 1990-х годов.

Евгений Петросян
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евгений Петросян

По словам Морозова, Степаненко получала семь тысяч долларов за выступление. Гонорар Петросяна составлял пять тысяч долларов.

"Своё огромное состояние они заработали общими усилиями. И не без таланта Степаненко", — заявил продюсер в интервью kp.ru.

Он отметил особую любовь зрителей к юмористке.

Морозов также оценил потенциальный текущий гонорар артистки. При возвращении на сцену он может составить три миллиона рублей.

Интерес к Степаненко возродился благодаря публикациям в Сети. Отрывки её выступлений набирают миллионы просмотров.

Пользователи называют артистку иконой юмора. В комментариях они выражают надежду на её возвращение в профессию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Домашние животные
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Южная Азия
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Последние материалы
Без ламп, ящиков и нервов: метод зимнего посева, после которого томаты растут как закалённые бойцы
Он подходит ко всему — от супа до смузи: ингредиент, который заменит витамины и мясо
Квинтэссенция кино: Тарантино назвал трилогию легендарного режиссёра идеальной – и вот почему
Умывание — основа красоты: 7 грубых ошибок, которые крадут вашу молодость
Секрет гонораров: как Степаненко обходила Петросяна по заработкам в разгар карьеры
Новая волна перевооружения: зачем Берлин вкладывает миллиарды в провалившийся проект
Первый камень — сигнал к переменам: Daewoo E&C открывает Туркменистану путь в промышленное будущее
Аэропорты на пороге революции: первый отечественный телетрап уже в испытаниях
Первая дверь труднее первой тренировки: как победить стыд и шагнуть в зал уверенно
Мозг посылает зашифрованные сигналы через ноги: вот как их прочитать и предотвратить деменцию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.