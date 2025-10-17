Тейлор Свифт вдохнула новую жизнь в шедевр: как клип изменил судьбу картины в немецком музее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Музей Гессена в Висбадене столкнулся с беспрецедентным наплывом посетителей. Причиной стало появление картины "Офелия" в новом клипе Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тейлор Свифт

Работа Фридриха Хейзера стала ключевым элементом видео "The Fate Of Ophelia". Клип уже набрал более 65 миллионов просмотров на YouTube.

"Мы приятно удивлены выбором Тейлор Свифт", — отметил директор музея Андреас Хеннинг.

Администрация оперативно отреагировала на возросший интерес.

На официальном сайте появился специальный раздел, посвящённый связи картины и клипа. Социальные сети музея собирают тысячи взаимодействий.

Среди посетителей отмечаются не только местные жители, но и гости из других городов Германии. Также замечены американские военнослужащие с местной базы.

Музей рассматривает ситуацию как возможность привлечь новую аудиторию. Искусствоведы отмечают растущее влияние поп-культуры на интерес к классическому искусству.

Напомним, это не первый случай проявления преданности фанатов Свифт. Ранее сообщалось, что поклонники называли детей в честь певицы и её избранника.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
