Тейлор Свифт вдохнула новую жизнь в шедевр: как клип изменил судьбу картины в немецком музее

Музей Гессена в Висбадене столкнулся с беспрецедентным наплывом посетителей. Причиной стало появление картины "Офелия" в новом клипе Тейлор Свифт.

Работа Фридриха Хейзера стала ключевым элементом видео "The Fate Of Ophelia". Клип уже набрал более 65 миллионов просмотров на YouTube.

"Мы приятно удивлены выбором Тейлор Свифт", — отметил директор музея Андреас Хеннинг.

Администрация оперативно отреагировала на возросший интерес.

На официальном сайте появился специальный раздел, посвящённый связи картины и клипа. Социальные сети музея собирают тысячи взаимодействий.

Среди посетителей отмечаются не только местные жители, но и гости из других городов Германии. Также замечены американские военнослужащие с местной базы.

Музей рассматривает ситуацию как возможность привлечь новую аудиторию. Искусствоведы отмечают растущее влияние поп-культуры на интерес к классическому искусству.

