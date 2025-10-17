От бьюти-индустрии к кино: как Николай Сердюков возглавил медиахолдинг после свадьбы с Бородиной

Блогер Николай Сердюков занял пост генерального директора в ООО "МЕДИАРУС ГРУПП". Назначение вступило в силу с 16 октября 2025 года.

Фото: Telegram by Telegram-канал Николая Сердюкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина и Николай Сердюков

Как пишет Telegram-канал "Светский хроник", новая компания Сердюкова специализируется на производстве фильмов и видеоконтента. Однако финансовые показатели организации пока остаются отрицательными.

"В прошлом году компания завершила с убытком 19 тысяч рублей", — сообщает источник в деловых кругах.

Это уже вторая руководящая должность Сердюкова за последние месяцы. Ранее он возглавил бьюти-компанию, принадлежащую матери Ксении Бородиной.

Назначение совпало с периодом повышенного внимания к персоне блогера. В Сети регулярно появляются критические комментарии о его деловой активности.