В КНДР Шамана хотят женить на местной красавице: певец отреагировал не так, как ожидали

Певцу Шаману, выступившему с новой песней в КНДР, предложили познакомиться с девушкой для возможного брака. Об этом сообщил Telegram-канал "Свита Короля".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ SHAMAN

Во время визита артист исполнил композицию, посвящённую Ким Чен Ыну и вызвал большой интерес у местной публики. По окончании выступления певцу сделали неожиданное предложение — организовать знакомство с "красивой девушкой", чтобы наладить личную жизнь.

Шаман, настоящее имя которого — Ярослав Дронов, воспринял это с юмором и ответил шуткой. Однако собеседники из окружения певца отметили, что реакция была "не слишком убедительной".

Telegram-канал утверждает, что в отношениях Ярослава и Екатерины Мизулиной, с которой певец состоит в романтической связи, наблюдаются сложности. По словам источника, плотные графики, разница темпераментов и привычек мешают паре проводить время вместе и сохранять прежнюю гармонию.

Пока ни Шаман, ни Екатерина Мизулина официально не прокомментировали сообщения о возможных разногласиях.

Ранее осенью 2025 года Екатерина появилась на публичном мероприятии с кольцом на безымянном пальце, чем вызвала разговоры о помолвке. Тогда многие поклонники пары решили, что свадьба не за горами, однако подтверждения этого так и не последовало.