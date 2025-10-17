Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макан оправдался: почему рэпер пропустил явку в военкомат и что будет дальше

1:32
Шоу-бизнес

Рэпер Макан объяснил, почему его не дождались в военкомате и рассказал, пойдёт ли он служить.

Рэпер Макан
Фото: ВК-аккаунт рэпера Макана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер Макан

Появились слухи, что Андрей Косолапов, настоящее имя рэпера Макана, проигнорировал сразу шесть повесток в армию, якобы предпочтя военной службе развлечения в Испании. Сегодня 23-летний артист обратился к своим подписчикам и прокомментировал слухи в личном Telegram-канале.

"В последнее время огромное количество неправдивой информации, жёлтые СМИ атакуют и придумывают все на ходу. Я никуда не уезжал. Не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию. Решил продать легендарную BMW M5", — заявил рэпер.

Музыкант продолжает принимать заказы на закрытые мероприятия по повышенной цене, несмотря на приостановку концертной деятельности, сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь вместо привычных 45 минут на сцене Macan готов выступать всего 25 минут. При этом стоимость его выступлений выросла с 7 до 12-15 млн рублей. СМИ связывают резкое подорожание — почти на 70% — с предстоящим уходом Косолапова на службу в армию.

"Заказов на его выступления стало больше, а времени меньше. Вот команда и решила набить карманы впрок", — отмечают авторы публикации.

Ранее сообщалось, куда отправится служить Макан.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Откровение Дженнифер Лопес: почему четыре брака не принесли ей настоящей любви
