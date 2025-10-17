Амаль Клуни обновила имидж: как стрижка на 20 см изменила её образ этой осенью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:03
Шоу-бизнес

Юрист и жена актёра Джорджа Клуни Амаль Клуни подстригла волосы — и это самый элегантный осенний образ.

Актёр Джордж Клуни с женой Амаль
Фото: ВК-аккаунт Амаль Клуни by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Джордж Клуни с женой Амаль

Если этой осенью вам хочется немного изменить прическу, но без радикальных шагов — обратите внимание на Амаль Клуни.

Адвокат — и одна из вечных муз журнала Red — показала сдержанное, но эффектное обновление образа на церемонии The Albies, которую проводит Фонд Клуни в честь защитников прав человека.

Амаль, известная не только своей блестящей карьерой, но и густыми, длинными волосами, решила отрезать от 15 до 20 сантиметров длины. Как рассказал её стилист Димитрис Джаннетос в интервью Vogue, "такую стрижку она делала впервые". Он отметил, что это идеальное обновление к осени: достаточно, чтобы выглядеть по-новому и чувствовать свежесть, но при этом не слишком резко и без шокирующих перемен.

Если у вас густые волосы, как у Амаль, кончики со временем могут становиться более тонкими, из-за чего прическа выглядит менее объемной. Правильная стрижка помогает вернуть плотность волос по всей длине — от корней до кончиков.

Но обновление прически — это не только вопрос стиля, но и здоровья волос.

Креативный директор салонов John Frieda Зои Ирвин высказалась о пользе регулярных стрижек.

"Регулярная стрижка освежает концы волос — они становятся крепче, и за счёт этого волосы растут лучше", — объясняет она. — "Если кончики ломаются, регулярная подрезка убирает повреждения и позволяет волосам продолжать расти вниз. Я сторонница того, что называю "grazing cut' - лёгкая подрезка. Я убираю по полсантиметра каждый раз, когда окрашиваю волосы клиентам, то есть примерно раз в восемь-двенадцать недель".

Ранее Джордж Клуни рассказал о ночи интенсивного употребления алкоголя после поражения на Tony Awards.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
