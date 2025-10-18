16 лет спустя: как изменились звёзды Папиных дочек — фото вызвало бурю эмоций

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:39
Шоу-бизнес

Актриса Мирослава Карпович показала, как изменились актёры из сериала "Папины дочки" спустя 16 лет.

Актёры сериала Папины дочки
Фото: Инстаграм Мирославы Карпович by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёры сериала Папины дочки

Актриса, исполнившая роль Маши в сериале про отца-одиночку, опубликовала в социальных сетях фото с коллегами, актрисой Анастасией Сиваевой (исполняла роль Даши) и Филиппом Бледным (известен по роли Веника).

"16 лет прошло, а словно и не расставались", — написала под фото Мирослава.

Интернет-пользователи с трудом узнали в серьёзном мужчине героя сериала по имени Веник. Снимок погрузил публику в ностальгические воспоминания. 

На экраны выйдет полнометражная картина "Папины дочки. Мама вернулась", премьера которой намечена на 30 октября 2025 года. Фильм является спин-оффом популярного сериала "Папины дочки" (2007-2011) и его продолжения "Папины дочки. Новые" (2023).

Сюжет картины сосредоточен на поездке семьи Васнецовых-Васильевых в Кисловодск по случаю важного семейного торжества. Но, как это бывает в лучших традициях оригинального сериала, путешествие оборачивается чередой неожиданных ситуаций и забавных приключений.

По ходу истории мама возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочерей это настоящее чудо, для Веника — полная неожиданность, а для всей семьи — возможность начать всё с чистого листа. Героям предстоит вновь наладить взаимопонимание, справиться с трудностями и снова стать одной дружной семьёй.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
