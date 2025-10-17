Вне зоны доступа: почему певица Ая ушла из группы Город 312

Певица Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко), пару лет назад покинувшая группу "Город 312", не теряет надежды вернуться на сцену.

Фото: ВК-аккаунт певицы Аи by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Ая

В 2000-х артистка сумела завоевать широкую популярность благодаря саундтрекам к фильмам "Дневной Дозор" и "Питер FM". Артистка постоянно гастролировала с коллективом и участвовала в музыкальных телепроектах, поэтому объявление о её творческом отпуске в 2023 году стало неожиданностью для поклонников.

Болезни и творческий отпуск

Проблемы со здоровьем не обошли певицу стороной: четырежды она переболела коронавирусом с тяжелым поражением лёгких, что оставило последствия для организма. Сначала группа взяла паузу на пару месяцев, затем на полгода, но этого времени Ае не хватило для восстановления.

Тогда артистка объявила о творческом отпуске и согласилась, чтобы коллектив не простаивал, взять новую солистку. Когда участников "Города 312" пригласили на "Голос", они заметили 20-летнюю Диану Макарову из Симферополя. Девушка была давней поклонницей коллектива и часто исполняла их песни на конкурсах.

Светлана поддержала кандидатуру Дианы и участвовала в записи новых треков, делясь опытом:

"Принимайте её, пожалуйста, но не сравнивайте со мной. Она пока будет нас выручать. Я не буду сидеть сложа руки, буду заниматься своим здоровьем, слава Богу, у меня будет на это время, — цитирует слова Аи "Стархит".

Последствия инсульта

В сентябре Ая впервые рассказала о последствиях болезни: одним из осложнений после COVID-19 стало тромбообразование. На одном из концертов у певицы пошла кровь из носа, однако она продолжила выступление, а затем отправилась на мероприятие с сильной головной болью. Лишь дома муж забил тревогу, когда она проснулась от сильной рвоты — выяснилось, что звезда перенесла обширный инсульт.

Левая сторона тела Аи была парализована, появилось нарушение речи и движений, однако благодаря реабилитации она уже может ходить без трости и брать высокие ноты. При этом певица не дала ответа на вопрос о возвращении в группу.

Сейчас звезда записывает сольные композиции и говорит о больших творческих планах.