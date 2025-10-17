Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Расклад сил меняется: передача Tomahawk Украине может истощить запасы Пентагона
Мозг гаснет медленно: дефицит, о котором не говорят, разрушает концентрацию
Эта тренировка повышает силу, ускоряет обмен веществ и даже делает осанку лучше — но многие её избегают
Пенсия Аллы Пугачёвой под защитой: почему закон бессилен против её выплат
Без шприца, но с эффектом вау: что действительно делает губы пухлыми и соблазнительными
Кисловодск — модно, полезно, вкусно: зачем ехать прямо сейчас и что не пропустить
Магнитное поле Земли слабеет: почему Земля теряет магнитную защиту именно над Бразилией
Соседский конфликт и закон о самообороне: почему документальный триллер Netflix взорвал Штаты
Цветок из эпохи динозавров: вот как он переживает миллионы лет и остаётся на подоконнике

Эмоциональное заявление Собчак: почему коллега из прошлого до сих пор не решается на интервью

0:59
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала отношения с телеведущей Ксенией Бородиной. Высказывание прозвучало на вечеринке Ольги Бузовой в Москве.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Журналистка напомнила о совместной работе на проекте "Дом-2". Их отношения всегда оставались сложными, несмотря на прошедшие годы.

Собчак удивилась, что Бородина продолжает её опасаться.

"Что меня бояться? У меня ребёнок, муж… Уже не надо меня бояться", — цитирует её Telegram-канал "Звездач".

Особые слова благодарности журналистка адресовала Бузовой. Она отметила смелость певицы, давшей одно из первых откровенных интервью.

"Бородина до сих пор ссыт прийти ко мне на интервью", — констатировала Собчак в ходе неформальной беседы.

Бузова подтвердила, что Собчак не стоит бояться. Певица даже допускает возможность стать с журналисткой близкими подругами в будущем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Наука и техника
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Молчаливая хранительница холода: как одна рыба удерживает Арктику от гибели
Домашние животные
Молчаливая хранительница холода: как одна рыба удерживает Арктику от гибели
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Домашние животные
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Последние материалы
Магнитное поле Земли слабеет: почему Земля теряет магнитную защиту именно над Бразилией
Эмоциональное заявление Собчак: почему коллега из прошлого до сих пор не решается на интервью
Соседский конфликт и закон о самообороне: почему документальный триллер Netflix взорвал Штаты
Цветок из эпохи динозавров: вот как он переживает миллионы лет и остаётся на подоконнике
Индия наращивает импорт российской нефти, несмотря на заявления Трампа
Индийский скандал: в детском сиропе нашли живых червей — контроль усилен
Каким бы белоснежным ни казался: почему стоит промывать рис
Вне зоны доступа: почему певица Ая ушла из группы Город 312
Ставрополь платит меньше? Где жители России получают больше
Псы с дурной славой: за что хозяева готовы защищать бультерьеров и питбулей до последнего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.