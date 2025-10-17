Эмоциональное заявление Собчак: почему коллега из прошлого до сих пор не решается на интервью

Ксения Собчак прокомментировала отношения с телеведущей Ксенией Бородиной. Высказывание прозвучало на вечеринке Ольги Бузовой в Москве.
Журналистка напомнила о совместной работе на проекте "Дом-2". Их отношения всегда оставались сложными, несмотря на прошедшие годы.
Собчак удивилась, что Бородина продолжает её опасаться.
"Что меня бояться? У меня ребёнок, муж… Уже не надо меня бояться", — цитирует её Telegram-канал "Звездач".
Особые слова благодарности журналистка адресовала Бузовой. Она отметила смелость певицы, давшей одно из первых откровенных интервью.
"Бородина до сих пор ссыт прийти ко мне на интервью", — констатировала Собчак в ходе неформальной беседы.
Бузова подтвердила, что Собчак не стоит бояться. Певица даже допускает возможность стать с журналисткой близкими подругами в будущем.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?