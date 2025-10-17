Эмоциональное заявление Собчак: почему коллега из прошлого до сих пор не решается на интервью

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала отношения с телеведущей Ксенией Бородиной. Высказывание прозвучало на вечеринке Ольги Бузовой в Москве.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

Журналистка напомнила о совместной работе на проекте "Дом-2". Их отношения всегда оставались сложными, несмотря на прошедшие годы.

Собчак удивилась, что Бородина продолжает её опасаться.

"Что меня бояться? У меня ребёнок, муж… Уже не надо меня бояться", — цитирует её Telegram-канал "Звездач".

Особые слова благодарности журналистка адресовала Бузовой. Она отметила смелость певицы, давшей одно из первых откровенных интервью.

"Бородина до сих пор ссыт прийти ко мне на интервью", — констатировала Собчак в ходе неформальной беседы.

Бузова подтвердила, что Собчак не стоит бояться. Певица даже допускает возможность стать с журналисткой близкими подругами в будущем.