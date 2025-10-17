Новая жизнь Никиты Преснякова: как внук Пугачёвой проводит время в США после развода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продолжает делиться кадрами своей жизни после развода с Алёной Красновой. Музыкант опубликовал видео с молодёжной вечеринки в США.

Никита Пресняков - лидер группы Multiverse
Фото: commons.wikimedia.org by Svetax08, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Пресняков - лидер группы Multiverse

На кадрах Пресняков исполняет караоке с американскими друзьями. Три девушки активно подпевают артисту, выбравшему композицию Леонида Агутина.

Ранее музыкант посетил музыкальный фестиваль, о котором мечтала его бывшая супруга. Это событие Краснова так и не смогла посетить вместе с мужем.

В августе модель официально объявила о расставании с Пресняковым.

"Мы по-разному видим семью и роли в отношениях", — объяснила она в блоге.

Поклонники предполагают, что общий ребёнок мог бы спасти пару от разрыва. Сейчас Краснова вернулась в Москву и опубликовала фото с неизвестным мужчиной.

Пресняков продолжает вести активную социальную жизнь. Его последние публикации демонстрируют комфортное состояние после развода.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
