Пора отпускать любовь: какие уроки для разбитого сердца дали Лепс и Шаман в новой песне

2:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певцы Шаман и Григорий Лепс выпустили новую песню.в новом клипе на песню "Она не скажет "Да!" показали историю любви, завершившейся поражением, и подчеркнули, как важно выйти из этой ситуации с достоинством.

Фото: ВК-аккаунт певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Григорий Лепс и певец Шаман

Народный артист РФ Лепс и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как Шаман, выпустили полезный гид для мужчины с разбитым сердцем, который сталкивается с поражением в любви. Они исполнили оду сильной женщине и одновременно создали саундтрек к расставанию.

Главной идеей стало понимание того, как отпустить любимую и продолжать восхищаться ею на расстоянии.

Песня выполнена в жанре поп-рок и, по мнению авторов, отражает мужской характер. Структура композиции намеренно проста, а мелодия легко запоминается. Голоса исполнителей то сливаются в едином тоне, то расходятся с эмоциональным напряжением, сопровождаясь выразительным гитарным рифом. Чувства переполняют, ведь она никогда не скажет "да".

Как рассказал Григорий Лепс, эта песня стала его ответом Ярославу Дронову. Год назад именно он предложил идею дуэта. Тогда родилась композиция "Настоящий мужчина". Результат Лепсу понравился, и он решил создать что-то новое — на этот раз посвятить творчество любви.

"Я предложил ему для дуэта песню о любви. Точнее, о том, что остаётся после… Так уж мы, мужчины, переживаем о том, что не сложилось: с надрывом, внутренним спором с собой и бесконечным поиском причин. И с достоинством!" — цитирует слова артиста "Пятый канал".

По словам Шамана, совместная работа с Григорием Лепсом помогает ему открывать новые грани профессии. Он восхищен самоотдачей и энергией коллеги.

"Надеюсь, слушатели почувствуют нашу искренность и будут обращаться к песне снова и снова", — отметил он.

Песня и клип уже доступны на музыкальных платформах и видеохостингах.