Школа или подиум: о каком роковом решении из юности рассказала Хейли Бибер

1:08
Шоу-бизнес

Хейли Бибер выразила сожаление о решении бросить школу ради модельной карьеры. Об этом модель рассказала в интервью The Wall Street Journal.

Хейли Бибер
Фото: Личный аккаунт "haileybieber" в Instagram
Хейли Бибер

Она находилась в выпускном классе, когда приняла решение не сдавать экзамены.

"Я подумала: "Зачем мне это? Ведь у меня и так есть работа". Теперь жалею", — призналась Бибер.

Несмотря на сожаление об образовании, модель гордится своими профессиональными достижениями. Ей удалось построить успешную карьеру без школьного аттестата.

В 2024 году её косметический бренд Rhode стал самым влиятельным в индустрии красоты. Медийная стоимость бренда достигла 2,2 миллиарда долларов.

Недавно Бибер продала компанию Rhode за 1 миллиард долларов. Сделка стала одной из крупнейших в beauty-индустрии за последние годы.

После продажи бизнеса модель сохранила позицию креативного директора бренда. Она продолжает руководить развитием компании в новой должности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
