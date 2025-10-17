Школа или подиум: о каком роковом решении из юности рассказала Хейли Бибер

Хейли Бибер выразила сожаление о решении бросить школу ради модельной карьеры. Об этом модель рассказала в интервью The Wall Street Journal.
Она находилась в выпускном классе, когда приняла решение не сдавать экзамены.
"Я подумала: "Зачем мне это? Ведь у меня и так есть работа". Теперь жалею", — призналась Бибер.
Несмотря на сожаление об образовании, модель гордится своими профессиональными достижениями. Ей удалось построить успешную карьеру без школьного аттестата.
В 2024 году её косметический бренд Rhode стал самым влиятельным в индустрии красоты. Медийная стоимость бренда достигла 2,2 миллиарда долларов.
Недавно Бибер продала компанию Rhode за 1 миллиард долларов. Сделка стала одной из крупнейших в beauty-индустрии за последние годы.
После продажи бизнеса модель сохранила позицию креативного директора бренда. Она продолжает руководить развитием компании в новой должности.
