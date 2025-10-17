Орден для Русского Радио: как первая радиостанция получила государственную награду в юбилейный год

"Русское Радио" стало первой российской радиостанцией, награждённой орденом Почёта. Торжественное объявление состоялось на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой 30-летию вещания.
Награду вручили за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю работу. Генеральный директор "Русской Медиагруппы" Любовь Маляревская назвала это событие особым признанием заслуг коллектива.
"Вручение коллективу "Русского Радио" ордена Почёта — самый главный знак признания для нас", — отметила Маляревская.
Ежемесячная аудитория радиостанции составляет около 24 миллионов человек. Вещание охватывает более 3000 городов России и несколько зарубежных стран.
Президент "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин подчеркнул социальную направленность работы. Особое внимание уделяется поддержке военнослужащих и рабочих.
В рамках юбилея представлены специальные проекты, включая выпуск памятных почтовых конвертов. Также анонсирован запуск проекта "Радиопочта" для связи со слушателями.
На церемонии презентовали уникальную рекламную кампанию с использованием искусственного интеллекта. Образы артистов для юбилейного шоу "Золотой Граммофон" полностью сгенерированы нейросетью.
