Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Этот немецкий город обходят стороной — а зря: он красивее Парижа и дешевле Берлина
Мышцы растут не от боли — вот почему ваши тренировки перестали работать
Разговор Путина и Трампа поставил под вопрос планы Киева: что изменилось за два часа
Мажем, пшикаем, а толку ноль: дезодорант не спасает, если не знать одной хитрости
Один род — четыре яда: природа создала химию, способную обмануть даже антидот
Машину убивают не аварии, а рутина: эти привычки разъедают её изнутри, как коррозия
Европа давит, Трамп наблюдает: Зеленский оказался между двух огней
Осень — время для тайной подкормки: что добавить в землю, чтобы весной всё зацвело

Орден для Русского Радио: как первая радиостанция получила государственную награду в юбилейный год

1:25
Шоу-бизнес

"Русское Радио" стало первой российской радиостанцией, награждённой орденом Почёта. Торжественное объявление состоялось на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой 30-летию вещания.

Пресс-конференция "Русского Радио" в ТАСС
Фото: Пресс-служба "Русской Медиагруппы" is licensed under С разрешения пресс-службы "Русской Медиагруппы"
Пресс-конференция "Русского Радио" в ТАСС

Награду вручили за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю работу. Генеральный директор "Русской Медиагруппы" Любовь Маляревская назвала это событие особым признанием заслуг коллектива.

"Вручение коллективу "Русского Радио" ордена Почёта — самый главный знак признания для нас", — отметила Маляревская.

Ежемесячная аудитория радиостанции составляет около 24 миллионов человек. Вещание охватывает более 3000 городов России и несколько зарубежных стран.

Президент "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин подчеркнул социальную направленность работы. Особое внимание уделяется поддержке военнослужащих и рабочих.

В рамках юбилея представлены специальные проекты, включая выпуск памятных почтовых конвертов. Также анонсирован запуск проекта "Радиопочта" для связи со слушателями.

На церемонии презентовали уникальную рекламную кампанию с использованием искусственного интеллекта. Образы артистов для юбилейного шоу "Золотой Граммофон" полностью сгенерированы нейросетью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Южная Азия
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Последние материалы
Мажем, пшикаем, а толку ноль: дезодорант не спасает, если не знать одной хитрости
Один род — четыре яда: природа создала химию, способную обмануть даже антидот
Машину убивают не аварии, а рутина: эти привычки разъедают её изнутри, как коррозия
Европа давит, Трамп наблюдает: Зеленский оказался между двух огней
Осень — время для тайной подкормки: что добавить в землю, чтобы весной всё зацвело
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Орден для Русского Радио: как первая радиостанция получила государственную награду в юбилейный год
Тарелка вместо психолога: какие продукты восстанавливают внутренний баланс
Дебют Уизерспун в литературе: как рождался триллер о хирурге, написанный с Кобеном
Он говорит с тобой, когда никто не может помочь: кто такой третий человек и зачем он приходит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.