Откровение Дженнифер Лопес: почему четыре брака не принесли ей настоящей любви

Дженнифер Лопес прокомментировала свои неудачи в личной жизни. В интервью шоу Говарда Стерна певица объяснила причины распада четырёх браков.
По словам звезды, все её бывшие мужья не способны были по-настоящему любить.
"Я поняла, что дело не в том, что я не заслуживаю любви, а в том, что они не способны её дарить", — заявила Лопес.
Артистка отметила, что партнёры выражали чувства через дорогие подарки. Однако материальные вещи не могли заменить искренних эмоций.
Лопес рассказала о своём отношении к завершённым отношениям.
"Как только всё заканчивается, ты для меня "умираешь". Я пойду дальше", — пояснила она.
Последний развод с актёром Беном Аффлеком певица назвала лучшим событием в жизни. Этот опыт помог ей серьёзно заняться психологическим здоровьем.
Несмотря на провалы в браках, Лопес сохранила надежду найти любовь. Она хочет разделить жизнь с человеком, который сможет сопровождать её на публичных мероприятиях.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?