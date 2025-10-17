Откровение Дженнифер Лопес: почему четыре брака не принесли ей настоящей любви

Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес прокомментировала свои неудачи в личной жизни. В интервью шоу Говарда Стерна певица объяснила причины распада четырёх браков.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Лопес

По словам звезды, все её бывшие мужья не способны были по-настоящему любить.

"Я поняла, что дело не в том, что я не заслуживаю любви, а в том, что они не способны её дарить", — заявила Лопес.

Артистка отметила, что партнёры выражали чувства через дорогие подарки. Однако материальные вещи не могли заменить искренних эмоций.

Лопес рассказала о своём отношении к завершённым отношениям.

"Как только всё заканчивается, ты для меня "умираешь". Я пойду дальше", — пояснила она.

Последний развод с актёром Беном Аффлеком певица назвала лучшим событием в жизни. Этот опыт помог ей серьёзно заняться психологическим здоровьем.

Несмотря на провалы в браках, Лопес сохранила надежду найти любовь. Она хочет разделить жизнь с человеком, который сможет сопровождать её на публичных мероприятиях.