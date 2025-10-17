Экстренная операция Барановской: что произошло с телеведущей во время съёмок на Ямале

Телеведущая Юлия Барановская была экстренно госпитализирована во время съёмок на Ямале. Информацию подтвердил директор артистки Пётр Шекшеев.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Барановская

Барановской провели полостную операцию, а затем повторное хирургическое вмешательство. После этого её перевели из реанимации в обычную палату.

Состояние телеведущей постепенно стабилизируется. Врачи продолжают наблюдение за знаменитостью в медицинском учреждении.

Рядом с Барановской находятся мать, сын Артём и члены съёмочной группы. Представитель выразил надежду, что самый сложный период остался позади.

"Мы верим, что в ближайшие недели она сможет вернуться к активной деятельности", — цитирует Шекшеева Super.ru.

Ранее сообщалось об обострении послеродовых проблем у телеведущей. Барановская стала плохо себя чувствовать непосредственно во время съёмочного процесса.