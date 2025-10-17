Экстренная операция Барановской: что произошло с телеведущей во время съёмок на Ямале

Телеведущая Юлия Барановская была экстренно госпитализирована во время съёмок на Ямале. Информацию подтвердил директор артистки Пётр Шекшеев.
Барановской провели полостную операцию, а затем повторное хирургическое вмешательство. После этого её перевели из реанимации в обычную палату.
Состояние телеведущей постепенно стабилизируется. Врачи продолжают наблюдение за знаменитостью в медицинском учреждении.
Рядом с Барановской находятся мать, сын Артём и члены съёмочной группы. Представитель выразил надежду, что самый сложный период остался позади.
"Мы верим, что в ближайшие недели она сможет вернуться к активной деятельности", — цитирует Шекшеева Super.ru.
Ранее сообщалось об обострении послеродовых проблем у телеведущей. Барановская стала плохо себя чувствовать непосредственно во время съёмочного процесса.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?