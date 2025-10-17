Финансы Пугачёвой: как адвокат раскрыл пенсию в 105 тысяч и вклад в 46 миллионов

Адвокат Александр Трещёв раскрыл финансовые подробности положения певицы Аллы Пугачёвой. Об этом он сообщил после повторного отказа Тверского суда в рассмотрении иска к артистке.
По словам юриста, пенсия Пугачёвой составляет 105 872 рубля. Также он заявил о наличии у певицы банковского вклада размером 46 миллионов рублей.
"Это я дал информацию, потому что я могу проверить, у меня есть данные, в каком банке она какие суммы хранила", — пояснил Трещёв.
Адвокат подал иск о защите чести и достоинства после сентябрьского интервью Пугачёвой. Суды дважды возвращали дело без рассмотрения.
Как пишет "Царьград", Трещёв критически оценил работу судебной системы.
"Потому что каждый не хочет на себя брать никакой ответственности", — прокомментировал он ситуацию.
Юрист планирует обратиться в Генпрокуратуру для решения процедурных вопросов. Ранее суды ссылались на необходимость установления актуального адреса певицы.
