Финансы Пугачёвой: как адвокат раскрыл пенсию в 105 тысяч и вклад в 46 миллионов

1:07
Шоу-бизнес

Адвокат Александр Трещёв раскрыл финансовые подробности положения певицы Аллы Пугачёвой. Об этом он сообщил после повторного отказа Тверского суда в рассмотрении иска к артистке.

Алла Пугачева
Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алла Пугачева

По словам юриста, пенсия Пугачёвой составляет 105 872 рубля. Также он заявил о наличии у певицы банковского вклада размером 46 миллионов рублей.

"Это я дал информацию, потому что я могу проверить, у меня есть данные, в каком банке она какие суммы хранила", — пояснил Трещёв.

Адвокат подал иск о защите чести и достоинства после сентябрьского интервью Пугачёвой. Суды дважды возвращали дело без рассмотрения.

Как пишет "Царьград", Трещёв критически оценил работу судебной системы.

"Потому что каждый не хочет на себя брать никакой ответственности", — прокомментировал он ситуацию.

Юрист планирует обратиться в Генпрокуратуру для решения процедурных вопросов. Ранее суды ссылались на необходимость установления актуального адреса певицы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
