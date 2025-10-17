Модели Victoria's Secret на показе: какие очевидные несовершенства звёзд не ускользнули от зрителей

Зрители подметили несовершенства моделей Victoria's Secret. Недостатки самых красивых женщин планеты бросились в глаза во время модного шоу.

Фото: ВК-аккаунт Ирины Шейк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Ирина Шейк

В традиционном показе приняли участие именитые манекенщицы, среди которых можно было увидеть Адриану Лиму, Алессандру Амбросио, Кэндис Свейнпол, Беллу и Джиджи Хадид, Ирину Шейк, Барбару Палвин, Даутцен Крус, Бехати Принслу, Эшли Грэм, Эмили Ратаковски, Жасмин Тукс и многих других звезд Victoria's Secret.

Со стороны кажется, что модели VS безупречны, однако на фотографиях заметны небольшие несовершенства. Так, особенно внимательные фанаты бренда отметили следы липосакции на животе 44-летней Адрианы Лимы, которая долгое время была ангелом Victoria's Secret. Несколько лет назад Лима имела более полную фигуру, но затем смогла быстро привести себя в форму. Судя по всему, чтобы достичь идеала, брюнетка всё же обратилась к пластическому хирургу.

У моделей plus-size на фото вблизи было видно целлюлит. Кроме того, публика заметила мешки под глазами 39-летней Ирины Шейк, которой в последнее время часто указывают на якобы усталое лицо. Однако Ирина игнорирует критику и чувствует себя королевой на подиуме.

Не обошли вниманием и 29-летнюю Беллу Хадид, которая сейчас находится на пике популярности в модной индустрии. Пользователи Сети обратили внимание, что после того как Белла стала блондинкой, она еле передвигалась по подиуму. Причиной могли стать тяжёлые крылья или последствия недавнего рецидива болезни Лайма, который случился месяц назад.

Тем не менее, в целом зрители остались довольны шоу, отметив, что модели выглядели как настоящие богини в своих образах. Своё мнение выразила и журналистка Ксения Собчак.

"Посмотрела сейчас шоу Victoria's Secret и хочу сказать, что в этот раз получился прям такой классический показ из тех времён, когда бренд был на пике, но актуальна ли эта концепция сейчас? Вопрос спорный, но уверена, что все миллениалы неплохо так поностальгировали", — написала Ксения в социальных сетях.

