Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Япония открывает новые горизонты: всплеск интереса россиян к путешествиям в Страну восходящего солнца
Секрет густых бровей: наносите на ночь это масло, и прощайтесь с проплешинами
Зверь, которого время не смогло разрушить: что скрывает окаменевший танк мелового мира
Когда автопилот станет судьёй: почему каждая авария Tesla — это репетиция для закона будущего
Долгий перелёт без Петросяна и детей: почему жена юмориста выбрала именно эту страну для отдыха
Учёные соединили два разума: кто теперь несёт ответственность за действия
Без ламп, ящиков и нервов: метод зимнего посева, после которого томаты растут как закалённые бойцы
Он подходит ко всему — от супа до смузи: ингредиент, который заменит витамины и мясо
Квинтэссенция кино: Тарантино назвал трилогию легендарного режиссёра идеальной – и вот почему

Модели Victoria's Secret на показе: какие очевидные несовершенства звёзд не ускользнули от зрителей

2:32
Шоу-бизнес

Зрители подметили несовершенства моделей Victoria's Secret. Недостатки самых красивых женщин планеты бросились в глаза во время модного шоу.

Модель Ирина Шейк
Фото: ВК-аккаунт Ирины Шейк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Ирина Шейк

В традиционном показе приняли участие именитые манекенщицы, среди которых можно было увидеть Адриану Лиму, Алессандру Амбросио, Кэндис Свейнпол, Беллу и Джиджи Хадид, Ирину Шейк, Барбару Палвин, Даутцен Крус, Бехати Принслу, Эшли Грэм, Эмили Ратаковски, Жасмин Тукс и многих других звезд Victoria's Secret.

Со стороны кажется, что модели VS безупречны, однако на фотографиях заметны небольшие несовершенства. Так, особенно внимательные фанаты бренда отметили следы липосакции на животе 44-летней Адрианы Лимы, которая долгое время была ангелом Victoria's Secret. Несколько лет назад Лима имела более полную фигуру, но затем смогла быстро привести себя в форму. Судя по всему, чтобы достичь идеала, брюнетка всё же обратилась к пластическому хирургу.

У моделей plus-size на фото вблизи было видно целлюлит. Кроме того, публика заметила мешки под глазами 39-летней Ирины Шейк, которой в последнее время часто указывают на якобы усталое лицо. Однако Ирина игнорирует критику и чувствует себя королевой на подиуме.

Не обошли вниманием и 29-летнюю Беллу Хадид, которая сейчас находится на пике популярности в модной индустрии. Пользователи Сети обратили внимание, что после того как Белла стала блондинкой, она еле передвигалась по подиуму. Причиной могли стать тяжёлые крылья или последствия недавнего рецидива болезни Лайма, который случился месяц назад.

Тем не менее, в целом зрители остались довольны шоу, отметив, что модели выглядели как настоящие богини в своих образах. Своё мнение выразила и журналистка Ксения Собчак.

"Посмотрела сейчас шоу Victoria's Secret и хочу сказать, что в этот раз получился прям такой классический показ из тех времён, когда бренд был на пике, но актуальна ли эта концепция сейчас? Вопрос спорный, но уверена, что все миллениалы неплохо так поностальгировали", — написала Ксения в социальных сетях.

Ранее Собчак обратила внимание на то, что модели плюс сайз почти исчезли с подиумов. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Домашние животные
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Наука и техника
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Домашние животные
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Последние материалы
Без ламп, ящиков и нервов: метод зимнего посева, после которого томаты растут как закалённые бойцы
Он подходит ко всему — от супа до смузи: ингредиент, который заменит витамины и мясо
Квинтэссенция кино: Тарантино назвал трилогию легендарного режиссёра идеальной – и вот почему
Умывание — основа красоты: 7 грубых ошибок, которые крадут вашу молодость
Секрет гонораров: как Степаненко обходила Петросяна по заработкам в разгар карьеры
Новая волна перевооружения: зачем Берлин вкладывает миллиарды в провалившийся проект
Первый камень — сигнал к переменам: Daewoo E&C открывает Туркменистану путь в промышленное будущее
Аэропорты на пороге революции: первый отечественный телетрап уже в испытаниях
Первая дверь труднее первой тренировки: как победить стыд и шагнуть в зал уверенно
Мозг посылает зашифрованные сигналы через ноги: вот как их прочитать и предотвратить деменцию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.