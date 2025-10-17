Новости плохие: как Садальский отреагировал на попадание песни Валерии в список Грэмми

Актёр Станислав Садальский прокомментировал сообщение о том, что музыкальную композицию певицы Валерии заметили эксперты престижной зарубежной премии "Грэмми".

Фото: ВК-аккаунт певицы Валерии by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Валерия

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не прошёл мимо заявления продюсера Иосифа Пригожина, который с гордостью рассказал о том, что песню Валерии оценили на международном уровне.

"Дальше новости плохие. Они не терпят отсрочки — шанс получить музыкальную премию хвастунишкам — равен нулю. Забавно устроен мир. Хорошее никогда не торопится. Зато с плохим такая спешка", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Песня Валерии "Исцелю" прошла предварительный отбор музыкальной премии "Грэмми". Об этом певица рассказала в социальных сетях.

Номинанты на премию будут объявлены 7 ноября 2025 года. Второй этап голосования, на котором выберут победителей, пройдёт с 12 декабря 2025 года по 5 января 2026 года. Торжественная церемония вручения наград состоится 1 февраля 2026 года на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Песня "Исцелю" номинирована в категории "За лучшую аранжировку инструментального и вокального произведения". В этой номинации награду получает не исполнитель, а аранжировщик — в случае с Валерией это Энди Платон.