Новый удар после разрыва с Джиганом: какая неприятность случилась у Оксаны Самойловой

Блогер Оксана Самойлова столкнулась со взломом своего аккаунта в Instagram*, где появились ловушки для фолловеров.

Подозрительные конкурсы и фейковые ссылки вновь заполонили ленту звезды Интернета.

"Оксана, просыпайся! Тебя взломали! Мужу хоть скажи, чтобы выложил!" — такие сообщения сегодня появляются в разных аккаунтах, принадлежащих почти разведённой Оксане Самойловой.

Необычную активность в Инстаграме* блогерши с шестнадцатью миллионами подписчиков заметили её фанаты, пока сама Оксана отдыхает после девичника звезды "Дома-2" Ольги Бузовой.

Ситуация разворачивается по знакомому сценарию: на странице начали появляться сомнительные розыгрыши и подозрительные ссылки. Даже сторис с Джиганом оказались под угрозой — на фоне обсуждаемого развода пары. Первыми тревогу забили внимательные поклонники, блогер Айза Долматова и стилист Лера Борщ. Обе предупредили подписчиков не переходить по непроверенным ссылкам и не попадаться на уловки мошенников.

Интересно, что это уже далеко не первый резонансный случай за последнее время. Ранее телеведущая Ксения Бородина сообщала о взломе своего аккаунта и также предостерегала фанатов от фейковых конкурсов, распространяемых якобы от её имени.

* - запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ