Сценическое имя или настоящее? Киану Ривз раскрывает свой секрет своего псевдонима

Актёр Киану Ривз вспомнил, как в начале своей карьеры его пытались убедить сменить имя.

Фото: ВК-аккаунт Киану Ривза by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Киану Ривз

Звезда фильмов "Джон Уик" и "Матрица", поделился, что когда-то ему настоятельно рекомендовали взять сценический псевдоним для успешного продвижения.

Как сообщает Entertainment Weekly, Киану рассказал, что идея сменить имя принадлежала его первому менеджеру. Артист вспомнил, как гулял по пляжу в Калифорнии, обдумывая возможные варианты нового имени. На тот момент ему было всего 20 лет. В итоге Ривз решил использовать свое второе имя — Чарльз, или сокращенно Чак.

Сначала он выбрал вариант Чак Спадин, в честь улицы, где прошло его детство, а затем выступал под псевдонимом Темплтон.

"Затем я стал Кей Си Ривзом. Меня упоминали в титрах как К. С. Ривза", — признался актёр.

В конечном итоге новый псевдоним не прижился, и Кей Си Ривз снова стал Киану Ривзом, которого сегодня знает весь мир.

