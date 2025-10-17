Сценическое имя или настоящее? Киану Ривз раскрывает свой секрет своего псевдонима

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Актёр Киану Ривз вспомнил, как в начале своей карьеры его пытались убедить сменить имя.

Актёр Киану Ривз
Фото: ВК-аккаунт Киану Ривза by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Киану Ривз

Звезда фильмов "Джон Уик" и "Матрица", поделился, что когда-то ему настоятельно рекомендовали взять сценический псевдоним для успешного продвижения.

Как сообщает Entertainment Weekly, Киану рассказал, что идея сменить имя принадлежала его первому менеджеру. Артист вспомнил, как гулял по пляжу в Калифорнии, обдумывая возможные варианты нового имени. На тот момент ему было всего 20 лет. В итоге Ривз решил использовать свое второе имя — Чарльз, или сокращенно Чак.

Сначала он выбрал вариант Чак Спадин, в честь улицы, где прошло его детство, а затем выступал под псевдонимом Темплтон.

"Затем я стал Кей Си Ривзом. Меня упоминали в титрах как К. С. Ривза", — признался актёр.

В конечном итоге новый псевдоним не прижился, и Кей Си Ривз снова стал Киану Ривзом, которого сегодня знает весь мир.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз сочетался узами брака вдали от глаз папарацци и поклонников. Имя избранницы артиста удалось узнать журналистам.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
