Сложные дни: как Маргарита Симоньян справляется с потерей Тиграна Кеосаяна

Близкий друг медиаменеджера Маргариты Симоньян, журналист Роман Бабаян, рассказал о её состоянии после смерти мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна.

Фото: ВК-аккаунт Маргариты Симоньян by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Маргарита Симоньян

Друг семьи рассказал, что постоянно поддерживает связь с Маргаритой. По его словам, он старается чаще с ней созваниваться, чтобы помочь хоть немного отвлечься от горя.

"Вначале Тигран заболел. А потом ушёл… Конечно, она переживает это всё очень тяжело. Настолько тяжело, что сама заболела очень нехорошей болезнью. Это всё нервы. Никаких сомнений в этом нет", — цитирует слова Бабаяна "Вечерняя Москва".

Журналист с грустью отметил, что даже в столь трудный момент Симоньян старается держаться ради свекрови, которая потеряла не только Тиграна, но и старшего сына — Давида Кеосаяна, ушедшего из жизни в 2022 году.

"На нее страшно было смотреть в этот момент. Особенно, когда Тигран впал в кому. "Представляете ситуацию, да? Трое детей, плюс в почтенном возрасте мама Тиграна, плюс мама Риты. И каким-то образом нужно еще и их поддержать морально", — сказал Роман.

Бабаян также с теплотой вспомнил, как развивались отношения Симоньян и Кеосаяна.

"Это даже не любовь. Это какое-то другое чувство. Это люди, которые не расставались никогда", — добавил он.

Напомним, в начале сентября Маргарита неожиданно сообщила, что у неё выявили серьёзное заболевание. Позднее глава RT сообщила, что операция прошла успешно, однако о полном выздоровлении говорить пока рано.

Ранее Симоньян рассказала забавную историю о Кеосаяне, который называл всю их семью "хачиками".