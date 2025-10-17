Возрастные изменения: что Светлана Сильваши посоветовала Веронике Степановой в ответ на нападки

Супруга известного пластического хирурга Тимура Хайдарова, дизайнер Светлана Сильваши, в отместку на резкие слова психолога и блогера Вероники Степановой проанализировала несовершенства её внешности.
На своей странице Сильваши разместила фрагмент видео и отметила, что если Степанова продолжает использовать их семью в своих высказываниях, то значит она стремится привлечь к себе внимание. Вместо очередного конфликта супруга хирурга решила ответить с иронией, предложив блогеру воспользоваться бьюти-процедурами.
По словам Сильваши, психолог — женщина яркая и харизматичная, хотя нередко "попадает мимо цели" в своих высказываниях. Дизайнер подчеркнула, что не собирается оценивать моральные качества психолога, однако считает, что та могла бы немного поработать над внешностью.
Сильваши отметила, что у Степановой заметны возрастные изменения, и рекомендовала сделать смас-лифтинг, чтобы скорректировать овал лица.
"Брыли! С ними надо поработать", — отметила супруга хирурга.
Кроме того, она предположила, что из-за активного использования фильтров у блогера могут быть неровности и следы постакне. Также она посоветовала ей улучшить качество кожи. Светлана добавила, что немного увеличенные губы помогли бы смягчить образ, ведь "тонкие губы создают впечатление злой женщины, а Вероника, безусловно, не такая".
В завершение своего обращения Сильваши и подчеркнула, что клиника готова предоставить все перечисленные услуги, а гигиена полости рта — будет приятным бонусом.
