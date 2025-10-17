Не верьте глазам: какие странности Юрий Лоза нашёл в рекламе с Филиппом Киркоровым

Певец Юрий Лоза разоблачил рекламирующего стиральный порошок певца Филиппа Киркорова.
Автор и исполнитель хита "Плот" усомнился в адекватности рекламщиков. Он уверен, что для эффективности ролика следует учитывать важные моменты.
Артист отметил, что к рекламе стоит привлекать людей, которым зрители доверяют.
"А тут я вижу ролик, в котором Киркоров говорит: "Все свои вещи я стираю таким-то порошком! Ну неужели можно представить себе Филиппа в клеёнчатом фартуке, отжимающего и развешивающего мокрое бельё? Они бы ему ещё совковую лопату или швабру для мытья полов поручили рекламировать!" — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.
Киркоров стал лицом бренда бытовой химии LAMM. Впервые продукцию ненавязчиво представили в клипе на совместную песню с блогером Олегом Майами под названием "Стирай".
Ролик выполнен в духе голливудских боевиков. Главный персонаж, роль которого исполнил Майами, посещает прачечную, где персонаж Филиппа занимает должность директора. В одном из эпизодов певец демонстрирует гель для стирки.
