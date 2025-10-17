Шокирующее поведение мужа: почему Дана Борисова заявила о пассивном сексуальном насилии

Телеведущая Дана Борисова устроила истерику, увидев, своего мужа, актёра Владимира Тишко, без штанов.

Телеведущая Дана Борисова

В свежем выпуске шоу "Свадьба вслепую" на канале "Пятница!" поженились Борисова и Тишко. Звёзды обменялись кольцами, не видя друг друга. Для Даны это был радостный шанс вновь выйти замуж после неудачного первого брака с бизнесменом Андреем Трощенко, который продлился всего несколько месяцев.

Однако момент снятия повязок оказался не таким романтичным, как ожидалось. Оба участника выразили лёгкое разочарование. Тишко схватился за голову, но всё же нашёл, что сказать: "Мило-мило… Не так чтобы очень…". Борисова отметила: "Считаю его привлекательным, но это не мой тип".

Телеведущая впустила мужа в дом, но Владимир сразу начал устанавливать собственные правила: критиковал Дану за отказ от завтрака, не стал пить газированную воду и рассуждал о вреде накопления желчи. Уже много лет Тишко придерживается веганства и ограниченного рациона.

"Володька занудная душнила", — призналась Борисова, устав слушать наставления о питании.

На следующий день Дана устроила сцену с самого утра. Её возмутило, что Владимир ходит по квартире в халате и случайно показал нижнее бельё. Разочаровало Дану и содержимое чемодана супруга, в котором она не нашла денег.

Со временем отношения стали теплее. Тишко пришёл в восторг, узнав о увлечении Даны боксом, назвал её милой и трогательной, а телеведущая в ответ осыпала мужа комплиментами. Звезда призналась, что Владимир напоминает ей любимых турецких актёров. Телеведущий подготовил несколько приятных сюрпризов: букет роз, романтический ужин и даже пригласил аниматора, чтобы поднять настроение.

Однако именно последний сюрприз стал причиной нового конфликта. Тишко привёз Борисову в санаторий лечебного голодания. Романтический настрой испарился во время обследований. Когда телеведущий снял штаны на глазах у Даны, она не выдержала и устроила скандал.

"Как некрасиво сбрасывать до трусов! — возмущалась Борисова. — Неужели нельзя попросить выйти и персонально это сделать? Неэстетично разгуливать в одних трусах. Ну что это было со скидыванием штанов такое безобразное?" — возмущалась звезда.

Она назвала это нарушением личных границ и пассивным сексуальным насилием.