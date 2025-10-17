После 12 лет брака: Оксана Самойлова подтверждает развод и делится болью

Блогер Оксана Самойлова впервые откровенно высказалась о разводе с рэпером Джиганом.
37-летняя звезда интернета открыто рассказала о крушении своего брака. Ранее она избегала прямых комментариев, ограничиваясь намёками и неоднозначными публикациями в социальных сетях.
Самойлова появилась на девичнике поющей ведущей Ольги Бузовой, проходящем сегодня в Москве, и пообщалась с журналистами. Она подтвердила, что информация о расставании с мужем соответствует действительности, а также опровергла слухи о том, что это якобы "прогрев" к новым совместным проектам.
"Из официальных комментариев — да, это правда. Раньше мы никак это не подтверждали и не комментировали", — заявила Оксана.
Блогер призналась, что переживает непростой период. Самойлова объяснила, что её дети отреагировали на новость о разводе "по-разному".
9 октября стало известно, что Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом после 12 лет брака. Документ был подан 6 октября. Незадолго до этого она делилась в соцсетях личными трудностями, называя себя "девочкой, которая устала быть сильной".
Джиган, в свою очередь, уже через сутки после появления новостей выпустил трек, посвящённый жене, в котором признаётся ей в любви под детектором лжи. Такая активность породила слухи о возможном пиаре, но позже стало ясно, что развод действительно состоится: первое судебное заседание назначено на 28 октября.
