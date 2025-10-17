Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом ест тепло, как ненасытный зверь: укрощаем отопление и платим вдвое меньше
Дом без псиного духа: 8 пород, от которых никогда не пахнет — идеальный вариант для квартиры
Отдых в деревне: какой доход принесёт агротуризм фермерам
Золото под ногами: туристы превращаются в старателей прямо в сердце Пьемонта
Шоколадный торт за 15 минут: простой рецепт из 2 неожиданных ингредиентов для тех, кто следит за фигурой
Зимовка без погреба: какие культуры переносят мороз и не боятся промерзшей земли
Альцгеймер настиг дельфинов: ученые связали недуг морских обитателей с редким токсином
Между уходом и макияжем: роль праймера в создании идеального тона
Три минуты в день без спортзала — и вы станете стройнее: тело начнёт меняться уже через неделю

После 12 лет брака: Оксана Самойлова подтверждает развод и делится болью

1:41
Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова впервые откровенно высказалась о разводе с рэпером Джиганом.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

37-летняя звезда интернета открыто рассказала о крушении своего брака. Ранее она избегала прямых комментариев, ограничиваясь намёками и неоднозначными публикациями в социальных сетях.

Самойлова появилась на девичнике поющей ведущей Ольги Бузовой, проходящем сегодня в Москве, и пообщалась с журналистами. Она подтвердила, что информация о расставании с мужем соответствует действительности, а также опровергла слухи о том, что это якобы "прогрев" к новым совместным проектам.

"Из официальных комментариев — да, это правда. Раньше мы никак это не подтверждали и не комментировали", — заявила Оксана.

Блогер призналась, что переживает непростой период. Самойлова объяснила, что её дети отреагировали на новость о разводе "по-разному".

9 октября стало известно, что Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом после 12 лет брака. Документ был подан 6 октября. Незадолго до этого она делилась в соцсетях личными трудностями, называя себя "девочкой, которая устала быть сильной".

Джиган, в свою очередь, уже через сутки после появления новостей выпустил трек, посвящённый жене, в котором признаётся ей в любви под детектором лжи. Такая активность породила слухи о возможном пиаре, но позже стало ясно, что развод действительно состоится: первое судебное заседание назначено на 28 октября.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Домашние животные
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Последние материалы
Отдых в деревне: какой доход принесёт агротуризм фермерам
Золото под ногами: туристы превращаются в старателей прямо в сердце Пьемонта
Шоколадный торт за 15 минут: простой рецепт из 2 неожиданных ингредиентов для тех, кто следит за фигурой
Зимовка без погреба: какие культуры переносят мороз и не боятся промерзшей земли
Альцгеймер настиг дельфинов: ученые связали недуг морских обитателей с редким токсином
Между уходом и макияжем: роль праймера в создании идеального тона
Три минуты в день без спортзала — и вы станете стройнее: тело начнёт меняться уже через неделю
Кожа под атакой микробов: что нужно нанести, чтобы царапина не превратилась в проблему
Всего три минуты невнимательности — и мотор можно выкидывать: как жара превращает машину в бомбу
Поймать монстра: чем фильм ужасов удивит зрителей и как он перекликается с Леоном
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.