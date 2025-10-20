Станислав Садальский в ярости из-за пальмового масла: почему до сих пор разрешали травить детей

Актёр Станислав Садальский высказался о запоздалом призыве запретить пальмовое масло в детском питании.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал призыв председателя Госдумы Вячеслава Володина запретить пальмовое масло в детской продукции.

"А почему до сих пор разрешалось травить наших детей в детских садах!? А что, для остальных оно, типа, даже полезно?" — написал актёр в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР посетовал на то, что россияне потребляют вредные пищевые продукты.

"Все продукты испортили. Попробуйте белорусские — обалдеть, по ГОСТам СССР, но на российский рынок не пускают батьку", — высказал свою мнение Станислав Юрьевич.

Пальмовое масло считается вредным из-за повышенное содержание насыщенных жиров. Несмотря на распространённое мнение, исследования показывают, что употребление пальмового масла не приводит к увеличению уровня холестерина и липопротеинов низкой плотности у здоровых людей.

При определённых условиях в составе пальмового масла могут образовываться вещества, потенциально способные вызывать развитие рака. Однако в нём также присутствуют токотриенолы — соединения, которые, наоборот, снижают вероятность возникновения опухолей.

При термической обработке, особенно при повторном использовании масла, возможно образование альдегидов и кетонов — соединений, способных негативно влиять на организм.