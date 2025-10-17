У меня есть половинка: Юлия Пересильд заговорила о новом романе после разрыва с Михаилом Тройником

Актриса Юлия Пересильд призналась, что уже нашла нового возлюбленного после расставания с актёром Михаилом Тройником.

Фото: ВК-аккаунт Юлии Пересильд by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Юлия Пересильд

Звезда фильма "Вызов" разоткровенничалась, что на данный момент у неё есть "вторая половинка". При этом каких-либо подробностей романа она раскрывать не стала.

Пересильд также отметила, что не разделяет идею о том, что женщина должна справляться со всем самостоятельно. По её словам, одиночество — не цель, хотя, конечно, лучше быть одной, чем в отношениях без любви и гармонии.

"Женщина должна всегда оставаться женщиной. И слабой быть, и глупой. Я хочу быть цветочком, о котором заботятся, которого любят" — рассказала звезда в интервью со стилистом Алеко Надиряном.

Ранее актриса встречалась с Тройником. Ещё до начала их романа артисты были знакомы по совместной работе в Театре Наций. Ближе они сошлись во время съёмок фильма "Вызов".

В 2023 году в СМИ появились слухи о возможной свадьбе пары, однако актриса опровергла эти разговоры. Пересильд и Тройник часто путешествовали вместе, посещали публичные мероприятия и участвовали в общих фотосессиях.

Весной 2025 года Юлия и Михаил официально сообщили в социальных сетях о завершении отношений. В совместном обращении они подчеркнули, что расстались без обид и взаимных претензий. Они подчёркивали, что никто никому не изменял.