Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы можете делать всё правильно и всё равно стоять на месте — вот почему
Мотор на грани кипения: как несколько секунд решают судьбу вашего автомобиля
Несколько луковиц, немного земли — и весной двор будет как из сказки: фейерверк цветов гарантирован
Подгоревшая еда травит как выхлопы: пары содержат вещества уровня сигаретного дыма
Остров спокойствия в доме: где кошка перестаёт быть тигром, а собака — охранником
Регионы ликуют: три проекта, меняющих транспортную карту России
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Секрет ресторанного пюре раскрыт: одна щепотка изменит всё представление о привычном гарнире
Этот рецепт спасёт любой ужин: сливочная паста с брокколи и щепоткой итальянской магии

У меня есть половинка: Юлия Пересильд заговорила о новом романе после разрыва с Михаилом Тройником

1:31
Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд призналась, что уже нашла нового возлюбленного после расставания с актёром Михаилом Тройником. 

Актриса Юлия Пересильд
Фото: ВК-аккаунт Юлии Пересильд by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Юлия Пересильд

Звезда фильма "Вызов" разоткровенничалась, что на данный момент у неё есть "вторая половинка". При этом каких-либо подробностей романа она раскрывать не стала.

Пересильд также отметила, что не разделяет идею о том, что женщина должна справляться со всем самостоятельно. По её словам, одиночество — не цель, хотя, конечно, лучше быть одной, чем в отношениях без любви и гармонии.

"Женщина должна всегда оставаться женщиной. И слабой быть, и глупой. Я хочу быть цветочком, о котором заботятся, которого любят" — рассказала звезда в интервью со стилистом Алеко Надиряном.

Ранее актриса встречалась с Тройником. Ещё до начала их романа артисты были знакомы по совместной работе в Театре Наций. Ближе они сошлись во время съёмок фильма "Вызов".

В 2023 году в СМИ появились слухи о возможной свадьбе пары, однако актриса опровергла эти разговоры. Пересильд и Тройник часто путешествовали вместе, посещали публичные мероприятия и участвовали в общих фотосессиях.

Весной 2025 года Юлия и Михаил официально сообщили в социальных сетях о завершении отношений. В совместном обращении они подчеркнули, что расстались без обид и взаимных претензий. Они подчёркивали, что никто никому не изменял.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Молчаливая хранительница холода: как одна рыба удерживает Арктику от гибели
Домашние животные
Молчаливая хранительница холода: как одна рыба удерживает Арктику от гибели
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Домашние животные
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Последние материалы
Тихая угроза на тарелке: какие полезные продукты могут способствовать образованию тромбов
Сосед посмеётся сегодня, а через три недели будет завидовать: вот как ускорить компост
Кемпер вместо квартиры: как быть свободным туристом и зачем всё больше россиян используют автодома
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Масло с привкусом прошлого: почему ни одна замена не бывает по-настоящему полной
Шокирующее поведение мужа: почему Дана Борисова заявила о пассивном сексуальном насилии
Фитнес нового поколения: Body Sculpt лепит фигуру без насилия и скучных подходов
Шторм на четырёх лапах: древний кавказский хищник не оставлял жертвам шансов
Секрет идеальных вафель — не в сахаре: этот неожиданный ингредиент делает их гурманским блюдом
Чистота — дело грязное: как укротить налёт под ободком, не превращаясь в химика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.