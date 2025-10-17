Ностальгия в кадре: 90-летний дед на новом снимке Елизаветы Агутиной — что расскажет это фото

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:39
Шоу-бизнес

Дочь певца Леонида Агутина и певицы Анжелики Варум поделилась новыми семейными снимками.

Певец Леонид Агутин с семьёй
Фото: Инстаграм Елизаветы Варум by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Леонид Агутин с семьёй

26-летняя дочь знаменитостей, с детства проживающая в США, разместила в социальных сетях серию фотографий с близкими и друзьями. Помимо видео, где Елизавета позирует вместе с отцом, в подборку вошёл и редкий кадр с её 90-летним дедом Николаем Агутиным. На снимке известный советский артист запечатлён во время семейного ужина. Рядом с ним сидит его возлюбленная Алла.

Напомним, Елизавета Варум родилась в Москве, однако в возрасте четырёх лет переехала в Соединённые Штаты вместе с дедушкой — композитором Юрием Варумом — и бабушкой по материнской линии. Позднее девушка получила американское гражданство. Сейчас она проживает в Лос-Анджелесе и выступает в собственной рок-группе, которая однажды открывала концерт Bon Jovi. Ранее появлялись слухи о её помолвке с продюсером Джоном Самуэлем, но достоверной информации о состоявшейся свадьбе нет.

У 57-летнего Леонида Агутина также есть старшая дочь — 29-летняя Полина, рождённая в отношениях с балериной Марией Воробьёвой. Их роман продлился недолго: вскоре после рождения ребёнка Мария вместе с дочерью уехала за границу. Полина получила образование в Европе и свободно говорит на четырёх языках. Этим летом она вышла замуж за француза арабского происхождения по имени Жуан.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
