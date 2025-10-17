Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:53
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте снова напомнила о себе громким выступлением — на этот раз в Израиле, где прошёл фестиваль "Звуки моря". Певица представила программу, включающую как собственные хиты, так и песни своей матери, легендарной Аллы Пугачёвой. Однако, как пишет сайт "Страсти", вечер вызвал неоднозначную реакцию: зрители отметили, что артистке было нелегко на сцене — дыхание давалось с трудом, а голос звучал неровно.

Кристина Орбакайте
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кристина Орбакайте

Вечер под знаком ностальгии

Фестиваль "Звуки моря", прошедший 18 сентября в Ашдоде, собрал любителей советской и российской эстрады. Кристина Орбакайте открыла программу песней "Позови меня с собой", затем исполнила "Ты на свете есть" и "Поговорим" — композиции, с которыми у многих зрителей связаны личные воспоминания. Каждая песня встречалась аплодисментами, но внимательные слушатели заметили: в некоторых моментах певица явно устала.

Критика и защита

После публикации видео в Сети мнения разделились. Одни слушатели выразили поддержку, другие — разочарование. В комментариях под роликами в соцсетях звучали фразы, не лишённые сарказма.

"В студии хорошо вытягивают, даже подобие голоса какого-то наблюдается"; "Старается, но голоса нет", — пишут комментаторы под видео певицы с фестиваля.

Однако поклонники артистки уверены, что причина в усталости и плотном графике. За последние месяцы Орбакайте активно выступает в разных странах, записывает новые композиции и снимает клипы.

Как изменилась сцена и публика

Музыкальные фестивали в Израиле сегодня становятся центром встреч российской диаспоры. Здесь нередко выступают артисты, которые раньше заполняли концертные залы Москвы и Санкт-Петербурга. Для Кристины это выступление стало возможностью вновь увидеть зрителей, с которыми её связывает долгая история — ещё со времён совместных концертов с матерью.

Многие зрители в Ашдоде говорили, что пришли "за ностальгией" и атмосферой старой эстрады, но требования аудитории тоже изменились: теперь публика ждёт не просто вокала, а живого общения, искренности, эмоций.

Исторический контекст

Певица начала сольную карьеру в конце 1980-х, когда на сцене ещё блистала Алла Пугачёва. Их совместные выступления на телевидении стали символом преемственности поколений. Сегодня Кристина продолжает традицию семейной эстрады, объединяя в своих концертах прошлое и настоящее.

Её творчество — это не только песни, но и попытка сохранить эмоциональную связь между эпохами, между советской лирикой и современной поп-сценой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
